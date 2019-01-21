Эшли Коул перешел в "Дерби"

Эшли Коул Бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул присоединился к "Дерби" на правах свободного агента, заключив с клубом Чемпионшипа контракт до конца сезона.

Напомним, в ноябре стало известно, что клуб МЛС "ЛА Гэлакси", где Коул выступал с 2016 года, решил не продлевать контракт с английским ветераном.

В своих 38 лет Эшли не пожелал завершать карьеру и решил откликнуться на новый вызов, который ему предложил его бывший партнер по "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, с этого сезона тренирующий "баранов".

С собой на "Прайд Парк" Коул принесет громадный багаж опыта. За "Челси" и "Арсенал" Эшли провел 384 матча в Премьер-Лиге, а футболку сборной Англии надевал 107 раз. Также защитнику довелось поиграть за итальянскую "Рому".

"Он отличный профессионал и отличный парень. Я всегда поддерживал отношения с Эшем, мы хорошие друзья. Я знаю, что он в отличной форме, свеж и хочет продолжать играть, поэтому мне в голову пришла идея его пригласить, ведь я знаю, какую пользу он может принести", — сообщил Лэмпард.


Метки Дерби, Коул, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 20:25

Количество просмотров Просмотров: 851

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  1. mata-hazard 21.01.2019 20:54 # mata-hazard
    Потом, когда Лэмпард возглавит Челси, Эшли и Чех будут его помощники.

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  2. bale- 21.01.2019 20:54 # bale-
    еще живой леол

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  3. thegodfather 21.01.2019 20:44 # thegodfather
    Капец он красавчик, хоть и нигга. Колбасные хуеплеты конечно на его фоне хуеплеты жуткие, особенно фирмино

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  4. glebus 21.01.2019 20:42 # glebus
    "Он отличный профессионал и отличный парень. Я всегда поддерживал отношения с Эшем, мы хорошие друзья. Я знаю, что он в отличной форме, свеж и хочет продолжать играть, поэтому мне в голову пришла идея его пригласить, ведь я знаю, какую пользу он может принести", — сообщил Коул

    Источник: http://fapl.ru/posts/68271/

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  5. ganinilyha 21.01.2019 20:42 # ganinilyha
    Терри не потянули, Эшли потянули

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  6. keane16 21.01.2019 20:39 # keane16
    А накуй это тут? Тогда публикуй все новости чш
    Пенс ска

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  7. monsieurgood 21.01.2019 20:37 # monsieurgood
    надеюсь, пенсы купят его летом млн. так за 30-40

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  8. mancunia-planet 21.01.2019 20:29 # mancunia-planet
    Кэшли снова в деле

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