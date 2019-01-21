Эшли Коул перешел в "Дерби"

Бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул присоединился к "Дерби" на правах свободного агента, заключив с клубом Чемпионшипа контракт до конца сезона.

Напомним, в ноябре стало известно, что клуб МЛС "ЛА Гэлакси", где Коул выступал с 2016 года, решил не продлевать контракт с английским ветераном.



В своих 38 лет Эшли не пожелал завершать карьеру и решил откликнуться на новый вызов, который ему предложил его бывший партнер по "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, с этого сезона тренирующий "баранов".



С собой на "Прайд Парк" Коул принесет громадный багаж опыта. За "Челси" и "Арсенал" Эшли провел 384 матча в Премьер-Лиге, а футболку сборной Англии надевал 107 раз. Также защитнику довелось поиграть за итальянскую "Рому".



"Он отличный профессионал и отличный парень. Я всегда поддерживал отношения с Эшем, мы хорошие друзья. Я знаю, что он в отличной форме, свеж и хочет продолжать играть, поэтому мне в голову пришла идея его пригласить, ведь я знаю, какую пользу он может принести", — сообщил Лэмпард.