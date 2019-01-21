Эшли Коул перешел в "Дерби"
Бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул присоединился к "Дерби" на правах свободного агента, заключив с клубом Чемпионшипа контракт до конца сезона.
Напомним, в ноябре стало известно, что клуб МЛС "ЛА Гэлакси", где Коул выступал с 2016 года, решил не продлевать контракт с английским ветераном.
В своих 38 лет Эшли не пожелал завершать карьеру и решил откликнуться на новый вызов, который ему предложил его бывший партнер по "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, с этого сезона тренирующий "баранов".
С собой на "Прайд Парк" Коул принесет громадный багаж опыта. За "Челси" и "Арсенал" Эшли провел 384 матча в Премьер-Лиге, а футболку сборной Англии надевал 107 раз. Также защитнику довелось поиграть за итальянскую "Рому".
"Он отличный профессионал и отличный парень. Я всегда поддерживал отношения с Эшем, мы хорошие друзья. Я знаю, что он в отличной форме, свеж и хочет продолжать играть, поэтому мне в голову пришла идея его пригласить, ведь я знаю, какую пользу он может принести", — сообщил Лэмпард.
21.01.2019 20:25
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Потом, когда Лэмпард возглавит Челси, Эшли и Чех будут его помощники.
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еще живой леол
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Капец он красавчик, хоть и нигга. Колбасные хуеплеты конечно на его фоне хуеплеты жуткие, особенно фирмино
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"Он отличный профессионал и отличный парень. Я всегда поддерживал отношения с Эшем, мы хорошие друзья. Я знаю, что он в отличной форме, свеж и хочет продолжать играть, поэтому мне в голову пришла идея его пригласить, ведь я знаю, какую пользу он может принести", — сообщил Коул
Источник: http://fapl.ru/posts/68271/
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Терри не потянули, Эшли потянули
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А накуй это тут? Тогда публикуй все новости чш
Пенс ска
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надеюсь, пенсы купят его летом млн. так за 30-40
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Кэшли снова в деле
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