Гарет Саутгейт успокоил слухи насчет "Юнайтед"

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт успокоил слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в январе авторитетное издание The Telegraph сообщило, что клуб с "Олд Траффорд" добавил 48-летнего Саутгейта в свой шорт-лист на роль постоянного рулевого.

Однако Гарет, который прошлым летом добрался с национальной командой до полуфинала Чемпионата Мира, а осенью достиг плей-офф Лиги Наций, не помышляет о возвращении в клубный футбол.

"Я остаюсь главным тренером сборной Англии, и для меня честь занимать этот пост. Мы выдали свой лучший год за 28 последних лет, мы вышли в полуфинал Лиги Наций, мы обеспечили себе участие в Евро-2020".

"Так что это удивительные времена для команды. Думаю, мы еще никогда не достигали таких высот. Но у нас по-прежнему есть пространство для дальнейшего роста".

"Думаю, в жизни очень важно получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Я все еще молод как тренер, я провел менее 200 матчей у бровки, так что для меня честь занимать этот пост, и я полностью наслаждаюсь этой работой", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, сборная Англии, слухи

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 19:15

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  1. wolfsmensch 21.01.2019 19:34 # wolfsmensch
    фух, успокоил, без него МЮ будет только сильнее

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  2. saladdin81 21.01.2019 19:33 # saladdin81
    "Так что это удивительные времена для команды. Думаю, мы еще никогда не достигали таких высот. Но у нас по-прежнему есть пространство для дальнейшего роста".

    Источник: http://fapl.ru/posts/68268/
    Я бы понял если такие слова произнес тренер условной сборной Болгарии или Румынии. Выйти в полуфинал ЧМ это не досягаемая высота для родоначальников футбола?

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  3. jappstamm 21.01.2019 19:23 # jappstamm
    Спасибо бро, я тоже рад.

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