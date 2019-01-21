Гарет Саутгейт успокоил слухи насчет "Юнайтед"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт успокоил слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в январе авторитетное издание The Telegraph сообщило, что клуб с "Олд Траффорд" добавил 48-летнего Саутгейта в свой шорт-лист на роль постоянного рулевого.



Однако Гарет, который прошлым летом добрался с национальной командой до полуфинала Чемпионата Мира, а осенью достиг плей-офф Лиги Наций, не помышляет о возвращении в клубный футбол.



"Я остаюсь главным тренером сборной Англии, и для меня честь занимать этот пост. Мы выдали свой лучший год за 28 последних лет, мы вышли в полуфинал Лиги Наций, мы обеспечили себе участие в Евро-2020".



"Так что это удивительные времена для команды. Думаю, мы еще никогда не достигали таких высот. Но у нас по-прежнему есть пространство для дальнейшего роста".



"Думаю, в жизни очень важно получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Я все еще молод как тренер, я провел менее 200 матчей у бровки, так что для меня честь занимать этот пост, и я полностью наслаждаюсь этой работой", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.