Светская хроника за понедельник

"Челси" обратился насчет Филиппе Коутиньо. "Арсенал" обдумывает покупку Ирвинга Лосано. Энди Кэрролл может решить проблемы "Тоттенхэма" в нападении. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" попросил "Барселону" держать в курсе, если вдруг полузащитник Филиппе Коутиньо станет доступен для трансфера. (Daily Express)



Нападающему "Челси" Каллуму Хадсон-Одои пообещали в "Баварии" место в стартовом составе и 10-й номер. (Daily Mail)



"Реал" надеется приобрести плеймейкера "Челси" Эдена Азара менее чем за 88 миллионов фунтов по окончании сезона. (Marca)



"Реал" добавил в список своих трансферных целей полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву как преемника для Луки Модрича. (Daily Star)



"Сити" может взять в аренду полузащитника "Шальке-04" Себастьяна Руди. (The Sun)



"Сити" проявляет интерес к Уссему Ауару из "Лиона" как к возможному преемнику для Фернандиньо. (Daily Mirror)



Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривают оцениваемого в 25 млн. фунтов вингера ПСВ Стивена Бергвейна. (Daily Mirror)



"Юнайтед" сражается с "Реалом" за право приобрести защитника "Порту" Эдера Милитао по окончании сезона. (Daily Mail)



"Монако" установил контакт с полузащитником "Юнайтед" Маруаном Феллайни. (RMC)



"Бенфика" отклонила предложение "Ливерпуля" в 61 млн. фунтов о покупке 19-летнего атакующего полузащитника Жоау Фелиша. (Correio da Manha)



"Арсенал" обдумывает приобретение вингера ПСВ Ирвинга Лосано за 35 млн. фунтов. (TMW)



Атакующий полузащитник Хамес Родигес не перейдет в "Арсенал" в январе. (Daily Express)



Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл может перейти в "Тоттенхэм" за 2 млн. фунтов. (The Sun)



"Тоттенхэм" не обращался насчет Малкома из "Барселоны" или Джаррода Боуэна из "Халла". (Daily Mail)



"Уотфорд" обсуждает покупку нападающего "Лиона" Максвелла Корне, а также заинтересован в защитнике сборной Южной Кореи Ким Мин Чже. (Sky Sports)



Полузащитник "Лестера" Адриен Силва договаривается о переходе в "Бордо" на правах аренды. (Daily Mail)



"Эвертон" не будет покупать в январе. (Liverpool Echo)



Другое



Зарплата Гонсало Игуаина в "Челси" составит 270 тыс. фунтов в неделю. (Daily Star)



А вот Эшли Коул будет получать в "Дерби" только 10 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" оштрафует Марко Арнаутовича на 200 тыс. фунтов в неделю за то, что нападающий не сыграл с "Борнмутом" в субботу. (Daily Star)



Бывший нападающий сборной Англии Пол Стюарт возглавляет группу инвесторов, которые собираются купить клуб Лиги Один "Блэкпул". (Daily Mirror)



В следующем сезоне видеоповторы при использовании системы VAR в Премьер-Лиге будут показываться на табло стадионов. (The Times)