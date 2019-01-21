Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Челси" обратился насчет Филиппе Коутиньо. "Арсенал" обдумывает покупку Ирвинга Лосано. Энди Кэрролл может решить проблемы "Тоттенхэма" в нападении. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" попросил "Барселону" держать в курсе, если вдруг полузащитник Филиппе Коутиньо станет доступен для трансфера. (Daily Express)

Нападающему "Челси" Каллуму Хадсон-Одои пообещали в "Баварии" место в стартовом составе и 10-й номер. (Daily Mail)

"Реал" надеется приобрести плеймейкера "Челси" Эдена Азара менее чем за 88 миллионов фунтов по окончании сезона. (Marca)

"Реал" добавил в список своих трансферных целей полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву как преемника для Луки Модрича. (Daily Star)

"Сити" может взять в аренду полузащитника "Шальке-04" Себастьяна Руди. (The Sun)

"Сити" проявляет интерес к Уссему Ауару из "Лиона" как к возможному преемнику для Фернандиньо. (Daily Mirror)

Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривают оцениваемого в 25 млн. фунтов вингера ПСВ Стивена Бергвейна. (Daily Mirror)

"Юнайтед" сражается с "Реалом" за право приобрести защитника "Порту" Эдера Милитао по окончании сезона. (Daily Mail)

"Монако" установил контакт с полузащитником "Юнайтед" Маруаном Феллайни. (RMC)

"Бенфика" отклонила предложение "Ливерпуля" в 61 млн. фунтов о покупке 19-летнего атакующего полузащитника Жоау Фелиша. (Correio da Manha)

"Арсенал" обдумывает приобретение вингера ПСВ Ирвинга Лосано за 35 млн. фунтов. (TMW)

Атакующий полузащитник Хамес Родигес не перейдет в "Арсенал" в январе. (Daily Express)

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл может перейти в "Тоттенхэм" за 2 млн. фунтов. (The Sun)

"Тоттенхэм" не обращался насчет Малкома из "Барселоны" или Джаррода Боуэна из "Халла". (Daily Mail)

"Уотфорд" обсуждает покупку нападающего "Лиона" Максвелла Корне, а также заинтересован в защитнике сборной Южной Кореи Ким Мин Чже. (Sky Sports)

Полузащитник "Лестера" Адриен Силва договаривается о переходе в "Бордо" на правах аренды. (Daily Mail)

"Эвертон" не будет покупать в январе. (Liverpool Echo)

Другое

Зарплата Гонсало Игуаина в "Челси" составит 270 тыс. фунтов в неделю. (Daily Star)

А вот Эшли Коул будет получать в "Дерби" только 10 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)

"Вест Хэм" оштрафует Марко Арнаутовича на 200 тыс. фунтов в неделю за то, что нападающий не сыграл с "Борнмутом" в субботу. (Daily Star)

Бывший нападающий сборной Англии Пол Стюарт возглавляет группу инвесторов, которые собираются купить клуб Лиги Один "Блэкпул". (Daily Mirror)

В следующем сезоне видеоповторы при использовании системы VAR в Премьер-Лиге будут показываться на табло стадионов. (The Times)


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Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. rentv 21.01.2019 07:01 # rentv
    61 лям ща какого то нонейма из Бенфики?

    Он че, ьудуюдий Роналду?

    (ответить)

  2. chelsea-69 21.01.2019 06:09 # chelsea-69
    Нападающему "Челси" Каллуму Хадсон-Одои пообещали в "Баварии" место в стартовом составе и 10-й номер. (Daily Mail)

    И 10-метровый памятник перед Альянс Ареной поставят

    (ответить)

  3. chelsea-69 21.01.2019 06:06 # chelsea-69
    Зарплата Гонсало Игуаина в "Челси" составит 270 тыс. фунтов в неделю. (Daily Star)

    Источник: http://fapl.ru/posts/68254/

    Прожорливый однако кабанчик

    (ответить)

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