Каскарино: "Игуаин может похоронить Сарри в "Челси"
Бывший нападающий "Челси" и сборной Ирландии Тони Каскарино считает, что главного тренера "синих" Маурицио Сарри будет ждать увольнение, если ставка на Гонсало Игуаина не сработает.
Согласно слухам, директор "синих" Марина Грановская имеет большие сомнения насчет 31-летнего аргентинца, который в этом сезоне, выступая за "Милан" на правах аренды из "Ювентуса", забил голов меньше, чем Альваро Мората, на место которого Игуаина и зовут.
Тем не менее, Сарри удалось убедить Грановскую, что ему нужен этот игрок, и в ближайшие дни сделка по Гонсало должна быть подтверждена официально. По мнению Каскарино, столь сомнительный размен представляет большой риск для Маурицио.
"Я не думаю, что система "Челси" подходит каждому в "Челси", и по этой причине, думаю, не все прониклись тем, как он хочет играть в футбол".
"Он очень решителен насчет того, каким образом хочет играть. Но если ему не дадут время — а "Челси" не привык быть терпеливым — Игуаин может его похоронить. Он должен прийти и заиграть", — сообщил Каскарино talkSPORT.
21.01.2019 00:05
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Сарри сделает из "Челси" хорошую команду за 2-3 месяца
Источник: http://fapl.ru/posts/64396/
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дед сам себя хоронит, деньги - это не люди..
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Ещё не перешёл, а уже под давлением) АПЛ никого не щадит)
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Каскарино: Игуаин похоронит Сарри в Челси.
Жоржиньо: Hold my beer!
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да кого ебет мнение какого-то мудака с горы
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сидел сейчас перечитывал комменты глориков про саррибол в начале сезона
так сильно я еще никогда не ржал
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