Каскарино: "Игуаин может похоронить Сарри в "Челси"

Бывший нападающий "Челси" и сборной Ирландии Тони Каскарино считает, что главного тренера "синих" Маурицио Сарри будет ждать увольнение, если ставка на Гонсало Игуаина не сработает.

Согласно слухам, директор "синих" Марина Грановская имеет большие сомнения насчет 31-летнего аргентинца, который в этом сезоне, выступая за "Милан" на правах аренды из "Ювентуса", забил голов меньше, чем Альваро Мората, на место которого Игуаина и зовут.



Тем не менее, Сарри удалось убедить Грановскую, что ему нужен этот игрок, и в ближайшие дни сделка по Гонсало должна быть подтверждена официально. По мнению Каскарино, столь сомнительный размен представляет большой риск для Маурицио.



"Я не думаю, что система "Челси" подходит каждому в "Челси", и по этой причине, думаю, не все прониклись тем, как он хочет играть в футбол".



"Он очень решителен насчет того, каким образом хочет играть. Но если ему не дадут время — а "Челси" не привык быть терпеливым — Игуаин может его похоронить. Он должен прийти и заиграть", — сообщил Каскарино talkSPORT.