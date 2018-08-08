Сарри сделает из "Челси" хорошую команду за 2-3 месяца

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что ему потребуется 2-3 месяца, чтобы сделать из "синих" свою команду.

Только в начале недели Сарри получил в свое распоряжение вингера Эдена Азара, нападающих Оливье Жиру и Миши Батшуайи, полузащитника Нголо Канте и защитника Гари Кэхилла.



Естественно, что команда пока далека от тех стандартов, которых Маурицио установил, будучи тренером "Наполи". Сарри уверен: за два-три месяца он сделает из "Челси" боеспособный коллектив.



"Я рад, что могу, наконец, работать со всеми игроками, которые есть в моем распоряжении. Вероятно, мы сможем стать хорошей командой за два или три месяца".



"Сборники прибыли к нам только в понедельник, у них всего несколько дней, чтобы подготовиться к игре с "Хаддерсфилдом". Мы только начинаем работу, поэтому кому-то из них придется пропустить старт сезона. Самое главное, что мы собрались в полном составе", - цитирует Сарри Goal.