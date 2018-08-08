Сарри сделает из "Челси" хорошую команду за 2-3 месяца

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что ему потребуется 2-3 месяца, чтобы сделать из "синих" свою команду.

Только в начале недели Сарри получил в свое распоряжение вингера Эдена Азара, нападающих Оливье Жиру и Миши Батшуайи, полузащитника Нголо Канте и защитника Гари Кэхилла.

Естественно, что команда пока далека от тех стандартов, которых Маурицио установил, будучи тренером "Наполи". Сарри уверен: за два-три месяца он сделает из "Челси" боеспособный коллектив.

"Я рад, что могу, наконец, работать со всеми игроками, которые есть в моем распоряжении. Вероятно, мы сможем стать хорошей командой за два или три месяца".

"Сборники прибыли к нам только в понедельник, у них всего несколько дней, чтобы подготовиться к игре с "Хаддерсфилдом". Мы только начинаем работу, поэтому кому-то из них придется пропустить старт сезона. Самое главное, что мы собрались в полном составе", - цитирует Сарри Goal.




Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 08.08.2018 12:42 # manutd-20champ
    ждём. чем дольше, тем лучше.

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  2. shakur 08.08.2018 12:23 # shakur
    Добрую команду

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  3. makeewadim 08.08.2018 12:19 # makeewadim
    Пока что ты очень много говорить и куришь)

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  4. lahmatyj 08.08.2018 12:13 # lahmatyj
    а через пять уволят.

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  5. hammersmith 08.08.2018 12:03 # hammersmith
    Красивая отмазка для хуйвжопенсов

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  6. trent 08.08.2018 12:01 # trent
    Пока что это тренер, который внушает доверие, уверенность и снижает давление общественности.

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