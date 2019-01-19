Мерсон сомневается, что Игуаин заиграет в "Челси"

Гонсало Игуаин Эксперт Sky Sports Пол Мерсон сомневается, что нападающему Гонсало Игуаину удастся заиграть в "Челси".

Ожидается, что "синие" подтвердят аренду Игуаина в срок до ответного полуфинального матча Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в следующий четверг.

Выступая за "Милан" на правах аренды из "Ювентуса" в первой половине этого сезона, 31-летний аргентинец не блистал, поэтому Мерсону не кажется, что переезд в новую лигу посреди кампании дастся Гонсало легко.

"Я не уверен насчет него. Он был отличным игроком, но в последнее время есть ощущение, что его пик остался позади. Он уже достаточно давно не блещет, и он собирается приехать в сильнейшую лигу в мире".

"У него совершенно не будет времени на адаптацию, потому что от него сразу потребуют приносить пользу и быть опорной точкой команды в атаке. Я бы предпочел кого-нибудь другого, кто ранее уже выступал в Премьер-Лиге и знает требования этой лиги", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Игуаин, Мерсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2019 19:00

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  1. pauk 19.01.2019 19:09 # pauk
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  2. pauk 19.01.2019 19:07 # pauk
    типичный хуерсон

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