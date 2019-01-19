Мерсон сомневается, что Игуаин заиграет в "Челси"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон сомневается, что нападающему Гонсало Игуаину удастся заиграть в "Челси".
Ожидается, что "синие" подтвердят аренду Игуаина в срок до ответного полуфинального матча Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в следующий четверг.
Выступая за "Милан" на правах аренды из "Ювентуса" в первой половине этого сезона, 31-летний аргентинец не блистал, поэтому Мерсону не кажется, что переезд в новую лигу посреди кампании дастся Гонсало легко.
"Я не уверен насчет него. Он был отличным игроком, но в последнее время есть ощущение, что его пик остался позади. Он уже достаточно давно не блещет, и он собирается приехать в сильнейшую лигу в мире".
"У него совершенно не будет времени на адаптацию, потому что от него сразу потребуют приносить пользу и быть опорной точкой команды в атаке. Я бы предпочел кого-нибудь другого, кто ранее уже выступал в Премьер-Лиге и знает требования этой лиги", — сообщил Мерсон в эфире.
19.01.2019 19:00
Просмотров: 248
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мерсон: "Рэшфорд не является бомбардиром от природы"
Источник: http://fapl.ru/tags/%CC%E5%F0%F1%EE%ED/
Взгляните на Ромелу Лукаку, который на днях дважды забил за сборную Бельгии — вот он бомбардир".
Источник: http://fapl.ru/posts/65922/
Мерсон советует "Юнайтед" задуматься о приглашении Венгера
Источник: http://fapl.ru/tags/%CC%E5%F0%F1%EE%ED/
ну и вишенка:
Мерсон считает, что клубы Премьер-Лиги вновь стали доминирующей силой в Лиге Чемпионов
Источник: http://fapl.ru/tags/%CC%E5%F0%F1%EE%ED/?skip=20
(ответить)
типичный хуерсон
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий