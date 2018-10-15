Мерсон: "Рэшфорд не является бомбардиром от природы"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед" не является "бомбардиром от природы".

В своем клубе и сборной Англии Рэшфорд очень редко имеет возможности проявить себя в качестве центрального нападающего, однако даже этими шансами Маркус в последнее время Маркус не пользуется.



Ранее в этом сезоне 20-летний Рэшфорд провалил матч Премьер-Лиги против "Брайтона", когда тренер Жозе Моуриньо снарядил его на острие, а в поединке англичан против Хорватии в рамках Лиги Наций в минувшую пятницу не использовал два чистых выхода один на один. По мнению Мерсона, с такой реализацией Маркус не заслуживает играть форварда.



"Я не думаю, что он наделен даром завершающего удара, он не является бомбардиром от природы".



"Когда ты выступаешь за топ-клуб и выступаешь за сборную Англии, то должен реализовывать свои моменты. Взгляните на Ромелу Лукаку, который на днях дважды забил за сборную Бельгии — вот он бомбардир".



"У Рэшфорда был момент против "Ньюкасла", когда он пробил головой с пяти метров, был моменты против Хорватии. Нельзя играть в нападении одного из крупнейших клубов мира и упускать такие моменты. Ты должен использовать их, чтобы играть в нападении у "Манчестер Юнайтед", — сообщил Мерсон.