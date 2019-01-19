Почеттино может перевести Алли на позицию "ложной девятки"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что может перевести полузащитника Деле Алли на позицию "ложной девятки".

Как известно, в ближайшие недели "шпоры" будут вынуждены обходиться без Харри Кейна и Сон Хен Мина. Первый выбыл с травмой лодыжки, а второй уехал на Кубок Азии.



Ранее Маурисио уже заверил, что не собирается выходить на трансферный рынок для покупки нападающего. Аргентинец видит множество решений возникшей проблемы, включая перевод Алли на острие.



"Недавно я смотрел матч "Барселоны", и их нападающим был Лионель Месси".



"Мы можем играть с Льоренте, мы можем играть с Деле Алли, мы можем играть с Эриком Ламелой, мы можем играть с Казайя Стерлингом или Троем Пэрроттом. У нас множество вариантов для игры в нападение".



"Послушайте, "Челси" играл против нас с Эдено Азаром в качестве нападающего, тогда как Оливье Жиру был на лавке, а Альваро Мората даже не попал в заявку", — цитирует Почеттино Daily Mail.