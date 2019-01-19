Гвардиола: "Снимаю шляпу перед "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Ливерпуль" лучше его команды в этом сезоне и заслуженно лидирует в Премьер-Лиге.

Несмотря на победу 2:1 над "красными" в очном противостоянии ранее в январе, "горожане" все еще отстают от лидера на четыре очка, которые они попытаются отыграть в 16 заключительных матчах.



Гвардиола признает, что соперник его команды очень силен, поэтому "Сити" будет чрезвычайно сложно защитить чемпионский титул.



"У нас впереди еще много матчей, но прямо сейчас, учитывая то, как играет "Ливерпуль", я лишь могу сказать, что снимаю шляпу перед ними".



"Когда другая команда выигрывает такое количество матчей и выигрывает их в той манере, как это делают они — не за счет везения и не на коротком отрезке — то это становится большим вызовом для тебя".



"Нам нельзя отставать. Они должны чувствовать, что мы идем по пятам. Это единственное, что ты можешь делать, когда кого-то преследуешь".



"Лучший способ — выигрывать свои матчи и через свои матчи производить впечатление на конкурента. Только так".



"Я не говорю, лучше этот сезон или хуже предыдущего — это испытание другого плана, и мы знаем это. Мы еще в самом начале говорили, что не можем ожидать 18 побед подряд или того, что наши конкуренты будут отставать от нас на девять, 10 или 11 очков к январю или февралю".



"Мы не можем отрицать того, что в Премьер-Лиге есть одна команда, которая до сих пор выступает лучше нас. Мы должны принять это и бросить им вызов", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.