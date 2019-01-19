Гвардиола: "Снимаю шляпу перед "Ливерпулем"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Ливерпуль" лучше его команды в этом сезоне и заслуженно лидирует в Премьер-Лиге.

Несмотря на победу 2:1 над "красными" в очном противостоянии ранее в январе, "горожане" все еще отстают от лидера на четыре очка, которые они попытаются отыграть в 16 заключительных матчах.

Гвардиола признает, что соперник его команды очень силен, поэтому "Сити" будет чрезвычайно сложно защитить чемпионский титул.

"У нас впереди еще много матчей, но прямо сейчас, учитывая то, как играет "Ливерпуль", я лишь могу сказать, что снимаю шляпу перед ними".

"Когда другая команда выигрывает такое количество матчей и выигрывает их в той манере, как это делают они — не за счет везения и не на коротком отрезке — то это становится большим вызовом для тебя".

"Нам нельзя отставать. Они должны чувствовать, что мы идем по пятам. Это единственное, что ты можешь делать, когда кого-то преследуешь".

"Лучший способ — выигрывать свои матчи и через свои матчи производить впечатление на конкурента. Только так".

"Я не говорю, лучше этот сезон или хуже предыдущего — это испытание другого плана, и мы знаем это. Мы еще в самом начале говорили, что не можем ожидать 18 побед подряд или того, что наши конкуренты будут отставать от нас на девять, 10 или 11 очков к январю или февралю".

"Мы не можем отрицать того, что в Премьер-Лиге есть одна команда, которая до сих пор выступает лучше нас. Мы должны принять это и бросить им вызов", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 19.01.2019 10:21 # lfc-in-my-heart
    Отрицание, гнев , торг, дипрессия.....вот наконец лысый дошел до принятия - принятия неизбежного!!

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  2. akadam 19.01.2019 10:16 # akadam
    Пеп Гвардиола: «Люблю читать, но не могу: открываю книгу и сразу думаю о Клоппе, о «Ливерпуле».

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  3. machete147703 19.01.2019 10:16 # machete147703
    Вперед великий Ливерпуль!
    Остальным на лысый череп.... &#128514;&#128514;&#128514;&#128514;&#128514;

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  4. chr1s8rown 19.01.2019 10:04 # chr1s8rown
    Заебал о лфк говорит

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  5. mc-od 19.01.2019 09:54 # mc-od
    Джорджиньо Вейналдум: "Глупо думать, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу. В течение последнего десятилетия все команды, занимавшие первую строчку в таблице к Рождеству, становились чемпионами. Единственным исключением из этого правила стал только наш Ливерпуль, который в сезонах 2008/09 и 2013/14 не смог удержать лидерство к финишу."

    Источник: http://fapl.ru/posts/68184/

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  6. fanstevengerrard 19.01.2019 09:42 # fanstevengerrard
    "Когда другая команда выигрывает такое количество матчей и выигрывает их в той манере, как это делают они — не за счет везения и не на коротком отрезке — то это становится большим вызовом для тебя".

    А пухляш говорил, что ЛФК тупо за счет везения побеждает, хм...

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  7. blackdreamer 19.01.2019 09:34 # blackdreamer
    лысый физрук ссыт
    благо на этихаде отскачили
    если бы не днище ловрен

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  8. girasimus 19.01.2019 09:31 # girasimus
    Усыпляет бдительность, лысый.

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  9. x2 19.01.2019 09:25 # x2
    на самом деле будет здорово, если Ливерпуль станет чемпионами, а не Сити. Я не сторонник, чтобы в АПЛ доминировала одна команда.

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  10. xxx- 19.01.2019 09:23 # xxx-
    заебали лизаться

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  11. ghenn 19.01.2019 09:10 # ghenn
    Пошёл ты нахуй, ливерпуль!

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