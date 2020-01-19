Эмери признал, что "Арсеналу" не попасть в топ-4 в случае поражения от "Челси"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери признал, что в случае поражения от "Челси" в субботу четвертая позиция в Премьер-Лиге станет недосягаемой для его команды.

В прошлый уикенд "канониры" проиграли "Вест Хэму" со счетом 1:0, в результате чего были настигнуты "Манчестер Юнайтед" и оказались уже в шести очках от замыкающего топ-4 "Челси".



Как раз "синих" подопечные Эмери принимают на "Эмирейтс" в субботу. Унаи согласен с тем, что в случае поражения отыграть девять очков отставания за 15 оставшихся матчей будет уже невозможно.



"Думаю, да. Поражение от "Вест Хэма" многое изменило для нас. Теперь мы отстаем от "Челси" на шесть очков вместо трех. Однако тот матч остался позади, и впереди у нас матч против "Челси". Это возможность сократить дистанцию".



"Если мы победим, то сможем приблизиться к ним и продолжить играть в свою игру. Думаю, каждый игрок разделяет эти амбиции и жаждет показать свою лучшую игру против них", — цитирует Эмери Sky Sports.