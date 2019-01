Светская хроника за пятницу

Гонсало Игуаин прилетает в Лондон. Аарон Рэмси станет самым высокооплачиваемым британским футболистом. "Ливерпуль" может купить защитника в январе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Челси" все ближе к покупке полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса за 31 миллион фунтов. (Daily Express)



Нападающий Гонсало Игуаин прибывает в Лондон в пятницу, чтобы завершить переход в "Челси". (Daily Express)



"Селтик" нацелен на аренду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея. (Sky Sports)



"Реал" выиграл борьбу у "Юнайтед" за защитника "Порту" Эдера Милитао. (SporTV)



"Интер" оградит Милиана Шриниара от интереса "Юнайтед", предложив защитнику новый контракт. (Calciomercato)



Защитник "Наполи" Калиду Кулибали остается целью номер один "Юнайтед". (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси получит в "Ювентусе" четырехлетний контракт с зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю. (The Times)



"Ливерпуль" задумывается о покупке защитника в январе. (The Sun)



"Ливерпуль" может предложить 20 млн. фунтов за 20-летнего полузащитника "Шальке-04" Уэстона Маккенни. (The Sun)



"Ливерпуль" активно ищет покупателя на полузащитника Лазара Марковича. (Liverpool Echo)



"Дженоа" отклонил два предложения "Вест Хэма" о покупке нападающего Кшиштофа Пентека. (Daily Mail)



Защитник "Борнмута" Тайрон Мингс может отправиться в "Вест Бромвич". (The Su)



Другое



Матчи ближайшего уикенда в Премьер-Лиге могут оказаться под угрозой из-за надвигающегося снегопада. (Daily Mirror)



Вскоре Оле Гуннар Сульшер пройдет официальное собеседование на роль постоянного рулевого "Юнайтед". (The Sun)



Вслед за главным тренером Дэвидом Вагнером, "Хаддерсфилд" попрощался и со спортивным директором Олафом Реббе. (Sky Sports)



Экс-нападающий "Юнайтед" и сборной Англии Энди Коул стал помощником Сола Кэмпбелла в "Макклсфилде" из Лиги Два. (Sky Sports)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет восстанавливаться после травмы лодыжке на специальном тренажере, разработанным НАСА и создающем эффект невесомости, за 36 тыс. фунтов. (The Sun)



Нападающий "Лестера" Джейми Варди явился на тренировку в костюме Человека-Паука, попытавшись напугать наставника Клода Пюэля. (ESPN)



Первая женщина, ставшая главным тренером профессионального футбольного клуба в Германии, пошутила, что определяет стартовый состав по длине пениса у игроков. (Die Welt)