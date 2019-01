Светская хроника за четверг

Филиппе Коутиньо не собирается в "Манчестер Юнайтед". Николо Барелла не перейдет в "Челси" в январе. Дивок Ориги может временно подменить Харри Кейна в "Тоттенхэме". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник Филиппе Коутиньо не заинтересован в уходе из "Барселоны", несмотря на слухи насчет "Манчестер Юнайтед". (Daily Mirror)



"Юнайтед" отправит скаутов просматривать вингера ПСВ Стивена Бергвейна и может уже в этом месяце предложить за игрока 25 миллионов фунтов. (The Sun)



"Фенербахче" вступил в переговоры с полузащитником "Юнайтед" Маруаном Феллайни. (Takvim)



Полузащитник "Юнайтед" Скотт Мактоминей может провести остаток сезона в "Селтике". (Daily Mail)



"Кальяри" посоветовал "Челси" забыть о полузащитнике Николо Барелле. (Goal)



"Манчестер Сити" проигрывает борьбу ПСЖ за полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга. (Daily Mirror)



Голкипер Симон Миньоле останется в "Ливерпуле" до конца сезона. (ESPN)



Клубы из Англии, Испании, Италии и Германии готовы составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. (AS)



Из-за травмы Харри Кейна "Тоттенхэм" задумался о приглашении нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. (Daily Star)



"Тоттенхэм" вступил в борьбу за плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира. (CalcioMercato)



"Эвертон" ведет борьбу с "Вулверхэмптоном" и "Саутгемптоном" за нападающего "РБ Лейпциг" Жан-Кевина Огюстена. (The Sun)



Нападающий "Эвертона" Умар Ниассе близок к переходу в "Кардифф" на правах аренды. (Liverpool Echo)



"Вест Хэм" и "Эвертон" проявляют интерес к нападающему "Ромы" Эдину Джеко. (Daily Star)



"Вест Хэм" отверг запрос "Валенсии" насчет аренды нападающего Хавьера Эрнандеса. (Daily Mail)



"Барселона" сделала запрос насчет нападающего "Брайтона" Флорина Андроне. (Mundo Deportivo)



Другое



Андреа Берта из "Атлетико" является кандидатом на роль спортивного директора "Юнайтед". (ESPN)



Эду откажется от роли спортивного директора в своем бывшем клубе "Арсенале". (Globo Esporte)



Президент Ла Лиги призвал Жозе Моуриньо вернуться в испанское первенство. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" не накажет защитника Сержа Орье за арест накануне матча с "Юнайтед". (Evening Standard)



Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик опроверг слухи о том, что он гей. (The Sun)