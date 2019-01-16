Бьелса: "Лидс" шпионил за всеми своими сопернками"

Марсело Бьелса Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса признался, что члены его штаба шпионили за всеми соперниками "белых" в этом сезоне.

На прошлой неделе во втором английском дивизионе прогремел шпионский скандал. Заключительная тренировка "Дерби" перед матчем против "Лидса" была сорвана из-за проникновения на базу "баранов" разведчика "белых".

Тогда "Лидс" одержал победу 2:0, а Бьесла принес своему коллеге Фрэнку Лэмпарду извинения, одновременно подтвердив, что это действительно он направил сотрудника клуба шпионить за соперником.

Сегодня аргентинский специалист созвал срочную пресс-конференцию, а в прессе даже появились слухи, что лидеры Чемпионшипа могут попрощаться со своим рулевым. Однако Марсело уходить никуда не собирается, а лишь признался, что шпионаж — обычное дело для него.

"Многие люди высказались насчет моего поведения. Многие подвергли критике мое поведение, заявив, что это неэтично или аморально".

"Я следил за всеми соперниками, с которыми мы играли. Мы следили за тренировками каждого из них перед тем, как сыграть с ними".

"То, что я делаю, не является незаконным. Мы можем дискутировать, хорошо ли это, но это не нарушает закон. Я и так знаю, что не все законное является правильным", — цитирует Бьелсу Sky Sports.


Метки Бьелса, Лидс

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 16.01.2019 21:35 # mc-od
    Молоток. С детства за Лидс!

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  2. kagawa 16.01.2019 21:31 # kagawa
    Вот это бычара

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  3. ganinilyha 16.01.2019 21:03 # ganinilyha
    Ждём признание от Клоппа

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