Бьелса: "Лидс" шпионил за всеми своими сопернками"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса признался, что члены его штаба шпионили за всеми соперниками "белых" в этом сезоне.

На прошлой неделе во втором английском дивизионе прогремел шпионский скандал. Заключительная тренировка "Дерби" перед матчем против "Лидса" была сорвана из-за проникновения на базу "баранов" разведчика "белых".



Тогда "Лидс" одержал победу 2:0, а Бьесла принес своему коллеге Фрэнку Лэмпарду извинения, одновременно подтвердив, что это действительно он направил сотрудника клуба шпионить за соперником.



Сегодня аргентинский специалист созвал срочную пресс-конференцию, а в прессе даже появились слухи, что лидеры Чемпионшипа могут попрощаться со своим рулевым. Однако Марсело уходить никуда не собирается, а лишь признался, что шпионаж — обычное дело для него.



"Многие люди высказались насчет моего поведения. Многие подвергли критике мое поведение, заявив, что это неэтично или аморально".



"Я следил за всеми соперниками, с которыми мы играли. Мы следили за тренировками каждого из них перед тем, как сыграть с ними".



"То, что я делаю, не является незаконным. Мы можем дискутировать, хорошо ли это, но это не нарушает закон. Я и так знаю, что не все законное является правильным", — цитирует Бьелсу Sky Sports.