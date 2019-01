Светская хроника за среду

Кристиан Эриксен настроился на переход в "Реал". "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Дженгиза Ундера. Брендан Роджерс может возглавить "Лестер". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник Кристиан Эриксен не собирается подписывать новый контракт с "Тоттенхэмом" и рассматривает "Реал" в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры. (AS)



Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер лично призвал полузащитника Хуана Мату отбросить мысли о смене клуба и заключить новый контракт. (Metro)



"Юнайтед" вступил в борьбу за вингера "Ромы" Дженгиза Ундера. (ESPN)



"Челси" надеется совершить прорыв в переговорах с "Миланом и "Ювентусом" по нападающему Гонсало Игуаину до конца недели. (The Telegraph)



Игуаин не просил "Милан" отпустить его в "Челси". (Evening Standard)



Переход Альваро Мораты в "Атлетико" под вопросом, потому что испанский клуб хочет лишь арендовать нападающего "Челси". (Daily Mail)



"Ювентус" присматривается к защитнику "Челси" Эмерсону Палмери. (Goal)



"Барселона" хочет приобрести нападающего в январе и в качестве своих целей рассматривает Морату и Оливье Жиру из "Челси", Фернандо Льоренте из "Тоттенхэма" и Кристиана Стуани из "Жироны". (Marca)



Полузащитник "Реала" Иско не интересен "Манчестер Сити". (ESPN)



Клубы из США проявляют интерес к нападающему Даниэлю Старриджу, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в конце сезона. (The Sun)



"Арсенал" хочет вингера "Далянь Ифан" Янника Карраско, но сможет позволить себе игрока только в случае расставания с Месутом Озилом. (Fox Sports Asia)



"Интер" готов арендовать Озила до конца сезона, но "Арсеналу" все равно придется субсидировать часть зарплаты Месута в 350 тысяч фунтов в неделю. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" не заинтересован в нападающем "ЛА Гэлакси" Златане Ибрагимовиче. (Evening Standard)



"Вест Хэм" отказался продать полузащитника Педро Обианга в "Фиорентину" за 8.9 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Борнмут" предложит 15 млн. фунтов за центрального защитника "Брентфорда" Криса Мефема. (The Sun)



Английский защитник Стивен Колкер доиграет сезон в "Антальяспоре". (The Sun)



Другое



"Лестер" планирует пригласить Брендана Роджерса из "Селтика" на место своего главного тренера Клода Пюэля. (The Sun)



Футбольная Лига проведет расследование в отношении "Лидса", пославшего шпиона на базу "Дерби". (Daily Mail)



Боливийская подруга полузащитника "Юнайтед" Поля Погба родила ребенка. (Daily Mail)



Апартаменты экс-нападающего "Арсенала" Нванкво Кану в Нигерии обокрали, похитив медали и другие ценные вещи. (The Sun)