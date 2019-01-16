Орье был арестован по подозрению в избиении своей девушки
Правый защитник "Тоттенхэма" Серж Орье был арестован полицией по подозрению в избиении собственной девушки.
Как сообщает The Independent, данный инцидент случился в субботу вечером, за считанные часы до поражения "шпор" 0:1 от "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" на следующий день.
26-летний ивуариец крупно поссорился дома со своей 31-летней подругой Хенчей Войт, с которой у них есть дочь пяти месяцев от роду. Бдительны соседи вызвали полицейских, которые задержали Орье на несколько часов.
Серж не признал свою вину в избиении возлюбленной и был отпущен без предъявления обвинений.
Возможно, именно по этой причине Орье и не принял участия в матче против "Юнайтед". Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не включил экс-защитника ПСЖ даже в число запасных.
16.01.2019 08:00
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Последние комментарии:
гнилой тип, нету на него ибры
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Раз отпустили, значит ничего там такого и не было.
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Ну хоть девушку свою избивал, а не своего парня, как у канониров
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не могут себе позволить
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Состав ттх стремительно уменьшается, простолол
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Гангстер
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