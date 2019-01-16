Орье был арестован по подозрению в избиении своей девушки

Правый защитник "Тоттенхэма" Серж Орье был арестован полицией по подозрению в избиении собственной девушки.

Как сообщает The Independent, данный инцидент случился в субботу вечером, за считанные часы до поражения "шпор" 0:1 от "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" на следующий день.



26-летний ивуариец крупно поссорился дома со своей 31-летней подругой Хенчей Войт, с которой у них есть дочь пяти месяцев от роду. Бдительны соседи вызвали полицейских, которые задержали Орье на несколько часов.



Серж не признал свою вину в избиении возлюбленной и был отпущен без предъявления обвинений.



Возможно, именно по этой причине Орье и не принял участия в матче против "Юнайтед". Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не включил экс-защитника ПСЖ даже в число запасных.