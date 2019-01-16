Орье был арестован по подозрению в избиении своей девушки

Серж Орье Правый защитник "Тоттенхэма" Серж Орье был арестован полицией по подозрению в избиении собственной девушки.

Как сообщает The Independent, данный инцидент случился в субботу вечером, за считанные часы до поражения "шпор" 0:1 от "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" на следующий день.

26-летний ивуариец крупно поссорился дома со своей 31-летней подругой Хенчей Войт, с которой у них есть дочь пяти месяцев от роду. Бдительны соседи вызвали полицейских, которые задержали Орье на несколько часов.

Серж не признал свою вину в избиении возлюбленной и был отпущен без предъявления обвинений.

Возможно, именно по этой причине Орье и не принял участия в матче против "Юнайтед". Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не включил экс-защитника ПСЖ даже в число запасных.


Метки Орье, происшествия, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 08:00

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  1. osivori 16.01.2019 10:31 # osivori
    гнилой тип, нету на него ибры

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  2. ray-black 16.01.2019 10:30 # ray-black
    Раз отпустили, значит ничего там такого и не было.

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  3. beatles-red 16.01.2019 09:54 # beatles-red
    Ну хоть девушку свою избивал, а не своего парня, как у канониров

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  4. pistolero-lfc 16.01.2019 09:52 # pistolero-lfc
    не могут себе позволить

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  5. serikmu 16.01.2019 08:14 # serikmu
    Состав ттх стремительно уменьшается, простолол

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  6. chebrec 16.01.2019 08:10 # chebrec
    Гангстер

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