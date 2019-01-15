Льорис уверен, что "Тоттенхэм" справится с потерей Кейна

Уго Льорис Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис уверен, что его команда справится с потерей своего ведущего нападающего Харри Кейна.

Из-за травмы лодыжки, полученной в концовке проигранного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье, Кейн рискует пропустить около месяца.

Харри является лучшим бомбардиром "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив 14 голов, однако Льорис видит у своей команды достаточный запас прочности, чтобы удержаться в топ-4, даже без такого ценного игрока.

"Все мы знаем, насколько важен Харри для нашей команды, но наша команда — это не только он. Футбол — командная игра, и каждый игрок готов помочь команде".

"Мы все еще участвуем в четырех соревнованиях, на наша главная цель — финишировать в топ-4. Мы говорим это с самого начала, и ничего не изменилось".

"Конечно, каждый говорит о командах впереди нас, но важно не терять из виду команды, что находятся позади, потому что в футболе все может измениться быстро".

"Важно сохранять стабильность и концентрацию на фундаментальных вещах", — цитирует Льориса Sky Sports.


Метки Кейн, Льорис, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 18:00

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