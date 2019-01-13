Жена Карраско подтвердила интерес "Арсенала" и "Юнайтед"
Жена вингера "Далянь Ифан" Янника Карраско подтвердила интерес к своему супругу со стороны "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
Громко заявив о себе в "Атлетико", прошлой зимой Карраско поддался соблазну и уехал на заработки в Китай. Однако большие деньги не сделали его счастливым, и теперь Янник намерен вернуться в Европу.
В данный момент 25-летний бельгиец находится на родине со своей семьей и снова уезжать в Китай не собирается. Карраско уже вовсю контактирует с заинтересованными клубами, включая двух представителей Премьер-Лиги.
"Да, они очень заинтересованы. Я не скрываю этого, но пока решение не принято. Много всего происходит, многие клубы ему звонят, но пока ничего конкретного", — сообщила супруга Янника в эфире бельгийского телеканала RTBF.
13.01.2019 11:00
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Последние комментарии:
Жека Карраско
Источник: http://fapl.ru/posts/68067/
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25 лет?
Бляя надо браать
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Нахуй на два сезона уезжать в ебаный Китай?
За пару лишних миллионов рисковать карьерой и стать нахуй никому не нужным
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