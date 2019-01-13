Жена Карраско подтвердила интерес "Арсенала" и "Юнайтед"

Жена вингера "Далянь Ифан" Янника Карраско подтвердила интерес к своему супругу со стороны "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

Громко заявив о себе в "Атлетико", прошлой зимой Карраско поддался соблазну и уехал на заработки в Китай. Однако большие деньги не сделали его счастливым, и теперь Янник намерен вернуться в Европу.



В данный момент 25-летний бельгиец находится на родине со своей семьей и снова уезжать в Китай не собирается. Карраско уже вовсю контактирует с заинтересованными клубами, включая двух представителей Премьер-Лиги.



"Да, они очень заинтересованы. Я не скрываю этого, но пока решение не принято. Много всего происходит, многие клубы ему звонят, но пока ничего конкретного", — сообщила супруга Янника в эфире бельгийского телеканала RTBF.