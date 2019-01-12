Клопп: "Ливерпуль" нуждается в Лаллане"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда по-прежнему нуждается в полузащитнике Адаме Лаллане.

В этом сезоне 30-летний Лаллана отметился только тремя появлениями с первых минут во всех соревнованиях — как и за весь прошлый. Адам никак не может прервать свою череду травм.



Матч Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в минувший понедельник Лаллана пропустил из-за очередного повреждения, однако Клопп по-прежнему верит, что Адам сможет принести пользу "Ливерпулю" во второй половине сезона.



"Великолепно, когда есть возможность на него рассчитывать, потому что с его помощью ты можешь успокоить игру, можешь созидать между линий. Он по-прежнему быстр и все такое".



"Было неприятно его потерять на тренировке, но в этом сезоне наши игроки нечасто получают травмы на тренировках. Это случилось, когда он тянулся за мячом. Здесь нечего добавить".



"Его душевное состояние не идеально. Конечно, он чувствовал бы себя лучше, забей он 20 голов в 10 последних матчах. Но и так все нормально. Адам знает, что мы нуждаемся в нем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.