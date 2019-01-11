Киоун: "Обамеянг и Лакасетт — причина, почему Рэмси уходит из "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт — это та причина, по которой полузащитник Аарон Рэмси уходит с "Эмирейтс".

Накануне главный тренер "канониров" Унаи Эмери честно признался, что у его клуба нет денег на январские трансферы — "Арсенал" может позволить себе только аренду, но не покупки.



По мнению Киоуна, "Арсенал" переоценил свои возможности, когда крупно потратился на приобретение Обамеянга и Лакасетта, вследствие чего не имеет денег ни на трансферы, ни на удержание Рэмси.



"Раз уж "Арсенал" признает, что может позволить себе только арендовать игроков, меня потрясает, что он отпускают один из своих самых ценных активов бесплатно".



"Ювентус" видится наиболее вероятным направлением для Аарона Рэмси, чей контракт истекает в конце сезона. Итальянские чемпионы, должно быть, потирают руки, не веря в свою удачу".



"Весь четверг спортивные каналы показывали лучшие моменты с участием Рэмси. Этот игрок способен забивать волшебные голы. Когда он забил "Фулхэму" в октябре, фанаты восклицали: "Наш "Арсенал" вернулся".



"Рэмси держится с огромным достоинством в этом сезоне, но меня потрясает, что "Арсенал", такая грозная сила в английском футболе, не смог найти аргументов удержать его".



"Команда по-прежнему выглядит грозно впереди. Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт достаточно хороши, чтобы представлять любую команду из топ-6 Премьер-Лиги. Однако они потратили 100 миллионов фунтов на покупку этих игроков в прошлом сезоне, а также значительно нагрузили свою зарплатную ведомость, что и привело к этой ситуации".



"Унаи Эмери должен озаботиться линией обороны и подумать, нужен ли ему еще один центральный защитник. Дальше остается надеяться, чтобы у него была возможность пригласить новичка. В конце концов, "Арсенал" только в трех очках от топ-4".



"Эмери вынужден иметь дело с решениями, которые были приняты до его прихода, поэтому его руки связаны", — пишет Киоун в своей колонке в Daily Mail.