Сарри: "Бавария" нас не уважает"

Маурицио Сарри и Каллум Хадсон-Одои Наставник "Челси" Маурицио Сарри обвинил "Баварию" в неуважительном поведении относительно ситуации с нападающим Каллумом Хадсон-Одои.

В это трансферное окно чемпионы Бундеслиги сделали уже три предложения о покупке Хадсон-Одои, а спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич публично подтвердил интерес своего клуба к 18-летнему англичанину.

Стремление мюнхенцев вскружить голову юниору вызывает раздражение на "Стэмфорд Бридж", о чем Сарри поведал на пресс-конференции в пятницу.

"Я думаю, это просто непрофессионально, потому что они разговаривают об игроке, у которого есть контракт с "Челси". Поэтому они не уважают наш клуб. Больше мне нечего сказать, я не знаком с ситуацией".

"Я доволен игроком, потому что он прогрессирует, значительно прогрессирует в оборонительной фазе. Теперь ему нужно прибавить в некоторых движениях без мяча, но в данный момент он очень хорошо трудится, поэтому я очень им доволен и хотел бы обладать им в будущем", — цитирует Сарри The Telegraph.


Метки Бавария, Сарри, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 11.01.2019 22:03 # manutd-20champ
    а с хуяли баварка должна тебя уважать?
    ты её уважаешь?

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  2. ccchelsea 11.01.2019 22:00 # ccchelsea
    Негра оставить до конца сезона. Если не подпишет новый контракт, то продать.

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  3. farot 11.01.2019 21:11 # farot
    походу сосисочники давненько на бутылку не присаживались.
    Ничего, в марте вспомнят как это делается

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  4. fanat-united 11.01.2019 21:02 # fanat-united
    Да вас бомжей ни кто не уважает

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