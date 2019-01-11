Сарри: "Бавария" нас не уважает"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри обвинил "Баварию" в неуважительном поведении относительно ситуации с нападающим Каллумом Хадсон-Одои.

В это трансферное окно чемпионы Бундеслиги сделали уже три предложения о покупке Хадсон-Одои, а спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич публично подтвердил интерес своего клуба к 18-летнему англичанину.



Стремление мюнхенцев вскружить голову юниору вызывает раздражение на "Стэмфорд Бридж", о чем Сарри поведал на пресс-конференции в пятницу.



"Я думаю, это просто непрофессионально, потому что они разговаривают об игроке, у которого есть контракт с "Челси". Поэтому они не уважают наш клуб. Больше мне нечего сказать, я не знаком с ситуацией".



"Я доволен игроком, потому что он прогрессирует, значительно прогрессирует в оборонительной фазе. Теперь ему нужно прибавить в некоторых движениях без мяча, но в данный момент он очень хорошо трудится, поэтому я очень им доволен и хотел бы обладать им в будущем", — цитирует Сарри The Telegraph.