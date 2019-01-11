Сарри: "Бавария" нас не уважает"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри обвинил "Баварию" в неуважительном поведении относительно ситуации с нападающим Каллумом Хадсон-Одои.
В это трансферное окно чемпионы Бундеслиги сделали уже три предложения о покупке Хадсон-Одои, а спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич публично подтвердил интерес своего клуба к 18-летнему англичанину.
Стремление мюнхенцев вскружить голову юниору вызывает раздражение на "Стэмфорд Бридж", о чем Сарри поведал на пресс-конференции в пятницу.
"Я думаю, это просто непрофессионально, потому что они разговаривают об игроке, у которого есть контракт с "Челси". Поэтому они не уважают наш клуб. Больше мне нечего сказать, я не знаком с ситуацией".
"Я доволен игроком, потому что он прогрессирует, значительно прогрессирует в оборонительной фазе. Теперь ему нужно прибавить в некоторых движениях без мяча, но в данный момент он очень хорошо трудится, поэтому я очень им доволен и хотел бы обладать им в будущем", — цитирует Сарри The Telegraph.
11.01.2019 21:00
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Последние комментарии:
а с хуяли баварка должна тебя уважать?
ты её уважаешь?
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Негра оставить до конца сезона. Если не подпишет новый контракт, то продать.
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походу сосисочники давненько на бутылку не присаживались.
Ничего, в марте вспомнят как это делается
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Да вас бомжей ни кто не уважает
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