Светская хроника за пятницу

"Севилья" предложила 40 миллионов фунтов за Альваро Морату. Филиппе Коутиньо может быть выставлен на трансфер. "Челси" может пожаловаться на "Баварию" в ФИФА. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Барселона" может выставить на продажу полузащитника Филиппе Коутиньо, приобретенного лишь год назад у "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов, поскольку нуждается в деньгах для возвращения Неймара из ПСЖ. (Daily Mirror)



"Реал" надеется опередить "Юнайтед" в борьбе за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Il Mattino)



Голкипер "Юнайтед" Жоэл Перейра может провести вторую половину сезона в аренде в "Рединге". (Daily Mail)



"Челси" отклонил предложение "Барселоны" по вингеру Виллиану. (The Telegraph)



"Челси" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. (Sport Italia)



"Севилья" предложила 40 млн. фунтов за нападающего "Челси" Альваро Морату. (Evening Standard)



"Челси" готов пожаловаться в ФИФА из-за настойчивого интереса "Баварии" к нападающему Каллуму Хадсон-Одои. (ESPN)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери дал "зеленый свет" на приобретение вингера Янника Карраско. (Foot Mercato)



Полузащитник "Хоффенхайма" Флориан Гриллич заинтересовал "Тоттенхэм". (Sky Sports)



"Уотфорд" следит за ивуарийским вингером "Лиона" Максвеллом Корне. (The Independent)



Экс-нападающий "Уотфорда" Одион Игало хочет вернуться в Премьер-Лигу из Китая. (Sky Sports)



Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи не интересен "Эвертону". (Liverpool Echo)



"Борнмут" интересуется полузащитником "Эвертона" Джеймсом Маккарти. (Daily Mail)



"Хаддерсфилд" обратился насчет нападающего "Лестера" Синдзи Окадзаки. (Sky Sports)



Нападающий "Вест Хэма" Лукас Перес может уйти в "Реал Бетис" в этом месяце. (Evening Standard)



Защитник Альберто Морено не будет продлевать контракт с "Ливерпулем" и хочет вернуться в Ла Лигу. (Estadio Deportivo)



"Ньюкасл" поспорит с "Ливерпулем" за атакующего полузащитника "Трабзонспора" Абдулкадира Омура. (The Sun)



"Бернли" не получал предложений насчет Джо Харта и Джеймса Тарковски. (Daily Express)



"Фулхэм" договаривается о покупке правого защитника "Бордо" и сборной Сенегала Юссуфа Сабали. (Sky Sports)



Другое



Тренер Жозе Моуриньо потребует от "Реала" контракт стоимостью 10 млн. фунтов в год. (The Sun)



Моуриньо согласился поработать экспертом beIN Sports. (The Sun)



Эктор Беллерин и Месут Озил возобновили тренировки с "Арсеналом" после травм. (Sky Sports)



Защитник "Кристал Пэлас" Пап Суаре перенес операцию на вывихнутом плече. (Sky Sports)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт просмотрит в деле голкипера "Бернли" Тома Хитона. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" могут заставить остаток сезона провести на "Уэмбли". (The Sun)



Порнозвезда Миа Халифа заинтриговала своих подписчиков в социальных сетях, сообщив о прибытии в Лондон для участия в проекте, связанном с Премьер-Лигой. (Daily Mirror)