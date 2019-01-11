Сульшер восхищается Кейном

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил свое восхищение нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном.

Будучи игроком, Сульшер сам выступал на позиции нападающего, поэтому может безошибочно определить, какая угроза исходит от 25-летнего англичанина. Оле Гуннар призывает свою команду опасаться Кейна в преддверии воскресного выезда на "Уэмбли".



"Он не так уж плох, не правда ли? Он великолепный бомбардир, один из лучших в мире на своей позиции. Правда, с парой таких игроков посчастливилось работать и мне".



"Но также он профессионал самого, самого высокого уровня. Уверен, те, кто играет с ним или тренируется с ним, смогут больше сказать о нем, но со стороны он видится игроком, который великолепно завершает свои моменты".



"Он практически никогда не промахивается, поэтому давайте сделаем так, чтобы он не имел моментов против нас", — сообщил Сульшер Sky Sports.