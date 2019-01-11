Погба готов сыграть с "Тоттенхэмом"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил свои проблемы со здоровьем и готов принять участие в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в воскресенье.
Получив повреждение в столкновении с Джонджо Шелви во время матча против "Ньюкасла", Погба не смог сыграть с "Редингом" в Кубке Англии. Также Поль с задержкой прибыл на тренировочный сбор "красных дьяволов" в Дубае из-за курса реабилитации на базе в Каррингтоне.
Тем не менее, теперь 25-летний француз уже решил свои проблемы со здоровьем и, как ожидается, вернется в стартовый состав в воскресенье, когда "Юнайтед" выйдет на поле "Уэмбли".
"Ближе к окончанию нашего сбора он выглядел в порядке, поэтому он будет готов. Поначалу у него были некоторые проблемы, но последние пару тренировок он провел в обычном режиме, поэтому с ним все должно быть нормально", — цитирует Сульшера Sky Sports.
Также Олег Гуннар сообщил, что защитник Маркос Рохо уехал поправлять здоровье на родину в Аргентину.
11.01.2019 06:00
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