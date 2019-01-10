"Юнайтед" заплатил Моуриньо 15 миллионов фунтов за увольнение
Жозе Моуриньо уладил вопрос с "Манчестер Юнайтед" относительно компенсации за свое увольнение и теперь готов взяться за новую работу.
Напомним, 18 декабря "красные дьяволы" приняли решение уволить Жозе Моуриньо с поста главного тренера после двух с половиной лет сотрудничества.
В прессе назывались различные суммы, которые Моуриньо может получить в качестве выходного пособия, однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что 55-летний португалец покинул Манчестер с 15 миллионами фунтов в чемодане.
Разобравшись со своим бывшим работодателем и избавившись от каких-либо обязательств перед "Юнайтед", теперь Жозе имеет полное право возобновить тренерскую деятельность в другом месте.
"Все вопросы по расторжению контракта Жозе с "Манчестер Юнайтед" улажены. Жозе может взяться за новую работу хоть сейчас, однако он никуда не спешит. Он очень расслаблен и буде счастлив подождать до окончания сезона, если потребуется", — сообщил близкий к Моуриньо источник.
Претендентом номер один на Моуриньо считается его бывший клуб "Реал", и возможность вернуться в Мадрид у Жозе была еще в конце октября, когда "сливочные" уволили Хулена Лопетеги.
"Флорентино Перес не контактировал с Жозе, но он предлагал ему работу, когда был уволен Хулен Лопетеги. Тогда Жозе сказал им, что полностью предан "Манчестер Юнайтед", — добавил все тот же источник.
10.01.2019 11:00
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занедорага поднял помойку с колен заодно провел фергюсону с вудвордом шершавым мухомором по губам..как я постоянно вожу дярявой сучке KOJAN АНАЛЬНЫЙ БАКЛАЖАН
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про такого только одно слово - гроссмейстер
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Тогда Жозе сказал им, что полностью предан "Манчестер Юнайтед"
Источник: http://fapl.ru/posts/68002/
Звучит двояко.
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Красава, цыганок! 11 с Челси да 15 с МЮ это вам не шаньги трескать. Красивые национальные традиции, типо пиздить лошадей и толкать герыч школоте и рядом не стояли.
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На самом деле ЛЕ норм трофей. А он его взял.
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Пиздатую схему придумал цыган. Красавчик хуль.
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на очереди Реал
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Довольный такой
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Доят помойку все кому не лень. Какой-то благотворительный фонд, а не фк.
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Топарь)))
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