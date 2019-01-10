"Юнайтед" заплатил Моуриньо 15 миллионов фунтов за увольнение

Жозе Моуриньо уладил вопрос с "Манчестер Юнайтед" относительно компенсации за свое увольнение и теперь готов взяться за новую работу.

Напомним, 18 декабря "красные дьяволы" приняли решение уволить Жозе Моуриньо с поста главного тренера после двух с половиной лет сотрудничества.



В прессе назывались различные суммы, которые Моуриньо может получить в качестве выходного пособия, однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что 55-летний португалец покинул Манчестер с 15 миллионами фунтов в чемодане.



Разобравшись со своим бывшим работодателем и избавившись от каких-либо обязательств перед "Юнайтед", теперь Жозе имеет полное право возобновить тренерскую деятельность в другом месте.



"Все вопросы по расторжению контракта Жозе с "Манчестер Юнайтед" улажены. Жозе может взяться за новую работу хоть сейчас, однако он никуда не спешит. Он очень расслаблен и буде счастлив подождать до окончания сезона, если потребуется", — сообщил близкий к Моуриньо источник.



Претендентом номер один на Моуриньо считается его бывший клуб "Реал", и возможность вернуться в Мадрид у Жозе была еще в конце октября, когда "сливочные" уволили Хулена Лопетеги.



"Флорентино Перес не контактировал с Жозе, но он предлагал ему работу, когда был уволен Хулен Лопетеги. Тогда Жозе сказал им, что полностью предан "Манчестер Юнайтед", — добавил все тот же источник.