"Юнайтед" заплатил Моуриньо 15 миллионов фунтов за увольнение

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо уладил вопрос с "Манчестер Юнайтед" относительно компенсации за свое увольнение и теперь готов взяться за новую работу.

Напомним, 18 декабря "красные дьяволы" приняли решение уволить Жозе Моуриньо с поста главного тренера после двух с половиной лет сотрудничества.

В прессе назывались различные суммы, которые Моуриньо может получить в качестве выходного пособия, однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что 55-летний португалец покинул Манчестер с 15 миллионами фунтов в чемодане.

Разобравшись со своим бывшим работодателем и избавившись от каких-либо обязательств перед "Юнайтед", теперь Жозе имеет полное право возобновить тренерскую деятельность в другом месте.

"Все вопросы по расторжению контракта Жозе с "Манчестер Юнайтед" улажены. Жозе может взяться за новую работу хоть сейчас, однако он никуда не спешит. Он очень расслаблен и буде счастлив подождать до окончания сезона, если потребуется", — сообщил близкий к Моуриньо источник.

Претендентом номер один на Моуриньо считается его бывший клуб "Реал", и возможность вернуться в Мадрид у Жозе была еще в конце октября, когда "сливочные" уволили Хулена Лопетеги.

"Флорентино Перес не контактировал с Жозе, но он предлагал ему работу, когда был уволен Хулен Лопетеги. Тогда Жозе сказал им, что полностью предан "Манчестер Юнайтед", — добавил все тот же источник.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1783

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Последние комментарии:




  1. frisby 10.01.2019 12:19 # frisby
    занедорага поднял помойку с колен заодно провел фергюсону с вудвордом шершавым мухомором по губам..как я постоянно вожу дярявой сучке KOJAN АНАЛЬНЫЙ БАКЛАЖАН

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  2. osivori 10.01.2019 12:15 # osivori
    про такого только одно слово - гроссмейстер

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  3. akadam 10.01.2019 11:52 # akadam
    Тогда Жозе сказал им, что полностью предан "Манчестер Юнайтед"

    Источник: http://fapl.ru/posts/68002/

    Звучит двояко.

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  4. radik86radik 10.01.2019 11:46 # radik86radik
    Красава, цыганок! 11 с Челси да 15 с МЮ это вам не шаньги трескать. Красивые национальные традиции, типо пиздить лошадей и толкать герыч школоте и рядом не стояли.

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  5. easports 10.01.2019 11:23 # easports
    На самом деле ЛЕ норм трофей. А он его взял.

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  6. chelsea-ferrari 10.01.2019 11:18 # chelsea-ferrari
    Пиздатую схему придумал цыган. Красавчик хуль.

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  7. farot 10.01.2019 11:11 # farot
    на очереди Реал

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  8. chebrec 10.01.2019 11:10 # chebrec
    Довольный такой

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  9. electric 10.01.2019 11:07 # electric
    Доят помойку все кому не лень. Какой-то благотворительный фонд, а не фк.

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  10. mancityman 10.01.2019 11:03 # mancityman
    Топарь)))

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