Светская хроника за четверг

Светская хроника "Реал" начал переговоры с Кристианом Эриксеном. "Манчестер Юнайтед" близок к покупке Костаса Маноласа. Джеймс Тарковски будет стоить "Ливерпулю" 50 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" уже установил контакт с представителями полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. (The Independent)

"Реал" планирует поспорить с "Манчестер Юнайтед" за защитника "Наполи" Калиду Кулибали, предложив за сенегальца 90 миллионов фунтов. (Il Mattino)

"Юнайтед" предложил 54 млн. фунтов за защитника Милана Шкриниара, однако "Интер" хочет за свою звезду 81 млн. (TuttoMercatoWeb)

"Юнайтед" близок к покупке защитника "Ромы" Костаса Маноласа. (Metro)

После увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Юнайтед" потерял интерес к защитнику "Фиорентины" Николе Миленковичу. (ESPN)

"Атлетико" вступил в борьбу за нападающего "Челси" Альваро Морату. (Goal)

В минувший вторник "Арсенал" провел встречу с полузащитником Янником Карраско, который готов вернуться в Европу из Китая. (Foot Mercato)

"Барселона" сообщила полузащитнику Денису Суаресу, что тот волен уйти в "Арсенал". (Marca)

"Арсенал" надеется подписать полузащитника "Порту" Эктора Эрреру в конце сезона свободным агентом. (Tutto Mercato Web)

"Бернли" установил цену в 50 млн. фунтов за своего защитника Джеймса Тарковски, интерес к которому проявляет столкнувшийся с кризисом травм в обороне "Ливерпуль". (The Sun)

"Ливерпуль" досрочно вернет из аренды в "Шеффилд Юнайтед" вингера Бена Вудберна. (Goal)

"Манчестер Сити" хочет заполучить полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса на роль преемника для Фернандиньо. (The Sun)

Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре заинтересован в переходе в ПСЖ. (Daily Mirror)

Переход полузащитника "Ниццы" Адриена Тамеза в "Уотфорд" сорвался. (Sky Sports)

Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок вылетел во Францию на переговоры с нападающим "Нанта" Эмилиано Салой. (The Sun)

Другое

"Юнайтед" заплатил своему бывшему главному тренеру Жозе Моуриньо 15 млн. фунтов в качестве компенсации за увольнение. (Daily Mail)

Пятеро игроков "Юнайтед" станут отцами в этом сезоне. (The Sun)

Защитник "Сити" Джон Стоунс бросил мать своей 18-месячной дочери и переехал из семейного дома. (Daily Mail)

21-летний нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд приобрел второй особняк за год. (The Sun)

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн покормил льва в сафари-парке. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2019 10:00

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  1. dallaslp 10.01.2019 10:37 # dallaslp
    21-летний нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд приобрел второй особняк за год. (The Sun)

    Палехче, паринь. год только начался

    (ответить)

  2. danielson 10.01.2019 10:32 # danielson
    Защитник "Сити" Джон Стоунс бросил мать своей 18-месячной дочери и переехал из семейного дома. (Daily Mail)

    Источник: http://fapl.ru/posts/68001/ Стоунс - Пидорюга ебаная!

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  3. pistolero-lfc 10.01.2019 10:30 # pistolero-lfc
    Защитник "Сити" Джон Стоунс бросил мать своей 18-месячной дочери и переехал из семейного дома. (Daily Mail)

    купил ей особняк, сделал себе тату и в итоге остался без ничего.
    вуаххаахах, чмо

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  4. vyrentz 10.01.2019 10:12 # vyrentz
    Тарковски - это отличный план

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  5. chebrec 10.01.2019 10:06 # chebrec
    Зачем ему второй особняк
    Он же вроде не из россии

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