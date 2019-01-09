"Эвертон" нацелен на попадание в Лигу Чемпионов и борьбу за титул Премьер-Лиги

Исполнительный директор "Эвертона" Дениз Барретт-Баксендейл поставила перед своим клубом амбициозную цель выйти в Лигу Чемпионов и побороться за победу в Премьер-Лиге в течение 10 следующих лет.

С недавних пор "ириски" обладают амбициозным владельцем в лице Фарада Мошири и не менее амбициозным главным тренером в лице Марку Силвы. Свидетельством больших амбиций мерсисисайдского клуба также является проект по строительству нового стадиона стоимостью 500 миллионов фунтов.



Барретт-Баксендейл, которая пришла в клуб восемь месяцев назад и на свой второй рабочий день уволила Сэма Эллардайса со Стивом Уолшем, надеется, что новая арена станет катализатором больших успехов, которых "Эвертон" намерен добиться в ближайшую декаду.



"В конечном счете наши амбиции сводятся к тому, что мы должны сражаться за трофеи на внутренней арене. Я имею ввиду не только кубки, но также титул Премьер-Лиги".



"Также это означает регулярное участие в Лиге Чемпионов. Все эти вещи мы должны делать на новом стадионе мирового уровня".



"Это большой вызов для нас. Это очень долгосрочная цель для нашего клуба, но нам крайне важно быть амбициозными и добиваться успехов как на футбольном поле, так и вне его. Только там мы сможем реализовать свои амбиции", — цитирует Барретт-Баксендейл Daily Mail.