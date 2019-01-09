Милнер не видит позитива в поспешном вылете "Ливерпуля" из Кубка Англии
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что не визит позитива в поспешном вылете своей команды из Кубка Англии.
В минувший понедельник лидеры Премьер-Лиги взяли старт в Кубке Англии, но сразу же вылетели из этого турнира, уступив на выезде "Вулверхэмптону" со счетом 2:1.
Некоторые болельщики и эксперты выразили мнение, что этот вылет лишь повысит шансы команды Юрген Клоппа на успех в Премьер-Лиге, однако Милнер, грубая ошибка которого и привела к одному из голов, предпочел бы продолжить выступление в Кубке Англии.
"Вижу ли я позитив в поспешном вылете из Кубка Англии? Нет, не особо. Думаю, когда ты выступаешь за команду вроде нашей, ты хочешь побеждать в каждом матче".
"Мы расстроены, что не выиграли и не прошли дальше. Мы хотим становиться ближе к победе в каждом матче — в Лиге Чемпионов, Кубке Лиги или Премьер-Лиге. Мы расстроены, но мы должны восстановить силы и реабилитироваться после такого".
"Через считанные дни нас ждет очередной большой матч. Матчи идут один за другим, и мы надеемся на выздоровление некоторых парней", — цитирует Милнера The Telegraph.
09.01.2019 09:00
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Единственный адекватный колбасник
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так все местные лузерпульцы орут что слили не нужный трофей
потом ЛЧ и АПЛ сольют и будут как всегда обоссаны
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Раньше клубы делали чемпионские дубли и треблы, и ничего им не мешало.
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Слова для болельщиков...
Профессионал.
Легенда.
Диспетчер.
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