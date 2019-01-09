Милнер не видит позитива в поспешном вылете "Ливерпуля" из Кубка Англии

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что не визит позитива в поспешном вылете своей команды из Кубка Англии.

В минувший понедельник лидеры Премьер-Лиги взяли старт в Кубке Англии, но сразу же вылетели из этого турнира, уступив на выезде "Вулверхэмптону" со счетом 2:1.

Некоторые болельщики и эксперты выразили мнение, что этот вылет лишь повысит шансы команды Юрген Клоппа на успех в Премьер-Лиге, однако Милнер, грубая ошибка которого и привела к одному из голов, предпочел бы продолжить выступление в Кубке Англии.

"Вижу ли я позитив в поспешном вылете из Кубка Англии? Нет, не особо. Думаю, когда ты выступаешь за команду вроде нашей, ты хочешь побеждать в каждом матче".

"Мы расстроены, что не выиграли и не прошли дальше. Мы хотим становиться ближе к победе в каждом матче — в Лиге Чемпионов, Кубке Лиги или Премьер-Лиге. Мы расстроены, но мы должны восстановить силы и реабилитироваться после такого".

"Через считанные дни нас ждет очередной большой матч. Матчи идут один за другим, и мы надеемся на выздоровление некоторых парней", — цитирует Милнера The Telegraph.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 688

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 09.01.2019 10:00 # royal-arsenal
    Единственный адекватный колбасник

    (ответить)

  2. sir-alex-67 09.01.2019 09:48 # sir-alex-67
    так все местные лузерпульцы орут что слили не нужный трофей
    потом ЛЧ и АПЛ сольют и будут как всегда обоссаны

    (ответить)

  3. dragonishka 09.01.2019 09:28 # dragonishka
    Раньше клубы делали чемпионские дубли и треблы, и ничего им не мешало.

    (ответить)

  4. electric 09.01.2019 09:22 # electric
    Слова для болельщиков...
    Профессионал.
    Легенда.
    Диспетчер.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: