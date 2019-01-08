Хеннесси придется объясниться перед FA за нацистское приветствие

FA начала расследование в отношении Уэйна Хеннесси за нацистское приветствие, которое голкипер "Кристал Пэлас" изобразил на снимке одноклубника Макса Майера в инстаграме.

Данный инцидент случился в минувшую субботу, когда игроки команды Рой Ходжсона собрались праздновать минимальную победу над "Гримсби" из Лиги Два в рамках 3-го раунда Кубка Англии.



На снимке, который Майер опубликовал в социальных сетях, Хеннесси провокационным образом поднял вверх правую руку, а левой изобразил усы. Этот жест был воспринят публикой за нацистское приветствие.



31-летний валлиец уже отреагировал на эту историю, заверив в твиттере, что лишь махал рукой в сторону фотографировавшего, а другую руку приложил ко рту, чтобы его было лучше слышно.



Однако эти оправдания показались Ассоциации неубедительными. Как сообщает BBC, FA инициировала расследование в отношении Хеннесси, что теоретически может привести к дисквалификации.



