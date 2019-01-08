Светская хроника за вторник

"Манчестер Сити" помышляет о покупке Пауло Дибалы. "Манчестер Юнайтед" может сделать предложение по Калиду Кулибали уже в январе. Пепе отказал "Арсеналу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Сити", "Бавария" и ПСЖ задумываются о покупке нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы грядущим летом, но чемпионы Серии А готовы рассмотреть предложения, лишь начиная от суммы в 90 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" может уже в этом месяце предложить 90 млн. фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (France Football)



Защитник "Атлетико" Диего Годин отверг интерес "Юнайтед", не впечатлившись зарплатой, которую ему предложил английский клуб. (Tutto Mercato Web)



На прошлой неделе "Юнайтед" предложил 30 млн. фунтов за полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу, но получил отказ. (Corriere dello Sport)



"Челси" хочет купить Бареллу или Леандро Паредеса из "Зенита" уже на этой неделе. (Daily Mail)



"Севилья" договаривается с "Челси" об аренде нападающего Альваро Мораты до конца сезона. (Goal)



"Ювентус" контактирует с юным нападающим "Челси" Каллумом Хадсон-Одои. (Daily Mirror)



Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм все ближе к переходу в "Вулверхэмптон", не явившись на тренировку "Астон Виллы". (Daily Mirror)



"Ювентус" надеется подписать полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси в январе, не дожидаясь окончания сезона. Но взамен "канониры" могут потребовать защитника Мехди Бенатиа. (Gazetta dello Sport)



"Арсенал" лидирует в борьбе за бельгийского полузащитника Янника Карраско. (Sky Sport Italia)



Экс-защитник "Реала" Пепе отказал "Арсеналу" и решил перейти в "Монако". (L'Equipe)



Генриху Мхитаряну, возможно, придется покинуть "Арсенал", если "канониры" купят Дениса Суареса из "Барселоны". (The Sun)



"Тоттенхэм" близок к продаже полузащитника Муссы Дембеле в китайский "Бэйцзин Гоань" за 11 млн. фунтов. (Daily Mail)



Полузащитник Виктор Ваньяма не покинет "Тоттенхэм" в январе. (Goal)



Дортмундская "Боруссия" поспорит с "Ливерпулем" и "Баварией" за 22-летнего нападающего "РБ Лейпцига" Тимо Вернера. (Bild)



"Ливерпуль" и "Эвертон" сражаются за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (A Bola)



"Вест Хэм" заинтересован в нападающем "Интера" Габриэле Барбозе. (Daily Mirror)



"Саутгемптон" открыт к предложениям насчет нападающего Маноло Габбиадини. (Daily Echo)



На этой неделе "Кардифф" предложит 8.5 млн. фунтов за полузащитника "Ниццы" Адриена Тамеза. (Daily Mail)



Другое



Игроки "Юнайтед" хотят, чтобы Оле Гуннар Сульшер стал главным тренером на постоянной основе. (Daily Mirror)



Жозе Моуриньо может возглавить "Реал" уже в этом месяце. (Daily Mirror)



Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен вернулся в строй после длительного отсутствия с травмой стопы, сыграв за резерв "шпор". (Evening Standard)



Экс-капитан "Юнайтед" Уэйн Руни объяснил свой арест в аэропорту Вашингтона за ругань и появление в состоянии опьянения "дезориентацией" из-за приема снотворного совместно с алкоголем. (Sky Sports)



14-летний видеоблогер обвинил стюарда "Челси" в агрессивном поведении и причинении физической боли во время матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест". (BBC)