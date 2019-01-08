"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии

"Ливерпуль" потерпел свое второе поражение подряд, на сей раз уступив "Вулверхэмптону" со счетом 2:1 и покинув Кубок Англии.

Насколько далеким от идеального был состав "красных", настолько далекой от идеальной была и их игра. "Волки" смотрелись ничуть не хуже, а в концовке первого тайма даже открыли счет, когда Рауль Хименес убежал в прорыв после грубой потери Джеймса Милнера на чужой половине поля — 1:0.



В начале второго тайма Дивок Ориги ударом с линии штрафной восстановил равновесие — 1:1. Однако уже спустя четыре минуты Рауль Хименес неотразимо пробил с дистанции — 2:1.



В концовке матча Юрген Клопп отправил спасать ситуацию Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, но хозяева своего уже не отдали. К голу приблизился лишь Джердан Шакири, пробив со штрафного в перекладину.



"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" — 2:1 (1:0)



Голы: Хименес 38, Невеш 55 — Ориги 51.



"Вулверхэмптон": Радди, Беннетт, Коуди, Боли, Хонни (Доэрти 75), Дендонкер, Невеш, Винагре, Моутинью, Хименес (Кошта 83), Жота (Кавалейру 52).



"Ливерпуль": Миньоле, Камачо, Ловрен (Хувер 6), Фабиньо, Морено, Джонс (Фирмино 70), Милнер, Кейта, Шакири, Старридж (Салах 70), Ориги.



Предупреждение: Милнер.