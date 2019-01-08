"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии

Рубен Невеш "Ливерпуль" потерпел свое второе поражение подряд, на сей раз уступив "Вулверхэмптону" со счетом 2:1 и покинув Кубок Англии.

Насколько далеким от идеального был состав "красных", настолько далекой от идеальной была и их игра. "Волки" смотрелись ничуть не хуже, а в концовке первого тайма даже открыли счет, когда Рауль Хименес убежал в прорыв после грубой потери Джеймса Милнера на чужой половине поля — 1:0.

В начале второго тайма Дивок Ориги ударом с линии штрафной восстановил равновесие — 1:1. Однако уже спустя четыре минуты Рауль Хименес неотразимо пробил с дистанции — 2:1.

В концовке матча Юрген Клопп отправил спасать ситуацию Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, но хозяева своего уже не отдали. К голу приблизился лишь Джердан Шакири, пробив со штрафного в перекладину.

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" — 2:1 (1:0)

Голы: Хименес 38, Невеш 55 — Ориги 51.

"Вулверхэмптон": Радди, Беннетт, Коуди, Боли, Хонни (Доэрти 75), Дендонкер, Невеш, Винагре, Моутинью, Хименес (Кошта 83), Жота (Кавалейру 52).

"Ливерпуль": Миньоле, Камачо, Ловрен (Хувер 6), Фабиньо, Морено, Джонс (Фирмино 70), Милнер, Кейта, Шакири, Старридж (Салах 70), Ориги.

Предупреждение: Милнер.


Метки Вулверхэмптон, Кубок Англии, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 00:40

Количество просмотров Просмотров: 2099

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Последние комментарии:




  1. jesus33 08.01.2019 01:33 # jesus33
    Ожидаемо портовые хуесосы посыпались после порки от ВЕЛИКИХ КОРОЛЕЙ.

    Два турнира проебали, в ЛЧ Бавария устроит двойное проникновение зулупульцам через месяц, ну а про АПЛ и говорить не стоит, тут КОРОЛИ НА ТРОНЕ.

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  2. arsenal-only1 08.01.2019 01:30 # arsenal-only1
    Очевидно, что Величайший из клубов - Арсенал возьмет КА в этом году. Выносим мочестер и все дела!!

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  3. gidro-met 08.01.2019 01:30 # gidro-met
    Ливер как топарики слил для статы пару матчей, потом еще пару ничеек вылезут сами собой...ну и все должно решиться за 1-2 тура до конца, где Тоттенхэм устроит проверку.

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  4. kojan 08.01.2019 01:22 # kojan
    шо, опять траву не так скосили вражины...
    шо, опять Клопп-гений применил домашнюю заготовку, мы и так "ВЕЛИКИЕ"...
    шо, второсортные разминаем геморрой, пришёл хабар пердолить...

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  5. manreds 08.01.2019 01:22 # manreds
    Узнаю старый ЛГБТпуль без особых сюрпризов.
    Поздравляю всех с заслуженным поражением!!!

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  6. silva77 08.01.2019 01:18 # silva77
    Конец Сказки уахвххввхвхвххахаххаах

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  7. silva77 08.01.2019 01:17 # silva77
    Спад начинается Уааххаахахаха

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  8. narcot 08.01.2019 01:14 # narcot
    все, абсолютно все ссут на безписа))0

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  9. narcot 08.01.2019 01:13 # narcot
    безпис - бездонный писуар))00)

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  10. dannylucker 08.01.2019 01:09 # dannylucker
    Надеюсь пепка купит в опорку невеша летом и чилвэлла ЛЗ

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  11. chebrec 08.01.2019 01:09 # chebrec
    В результате жеребьевки 4-го раунда Кубка Англии лицом к лицу столкнулись "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которым предстоит сыграть на "Эмирейтс".

    Источник: http://fapl.ru/posts/67948/

    Ехехехехехехехе
    Досидания ребятки

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  12. silva77 08.01.2019 01:09 # silva77
    Уаахахахахахвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхв

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  13. multazar 08.01.2019 01:08 # multazar
    теперь надеюсь даже самый конченный колбас понял, что первое место в чемпионате не более чем стечение обстоятельств и фарт, обусловленный ещё и благоволением судей. 8 лишних набранных очков по отношению к моментам говорят сами за себя. ливер чуть лучше середняка. с все еще примитивнейший игрой, только вратарь да защита чуть лучше стали благодаря слитым 200 лямам.
    дух чирорта живёт и процветает.
    жалкое зрелище.

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  14. liverpool-95 08.01.2019 01:03 # liverpool-95
    Как хорошо , что я болею за Ливерпуль, а то такие искусственные болелы всяких челси и мс , которые начали кушать говну с приходом еврея и и мешков из ОАЭ ))) завидуйте под одеялом хоть, а то жопы видны ваши ))))

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  15. rj1992 08.01.2019 01:03 # rj1992
    Все понятно с Клопом, ставочка онли апээлочка. За такую хитрую хуйню надеюсь ссыкло обдрищется и не возьмет ни одного трофея

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  16. mancityman 08.01.2019 01:02 # mancityman
    Попарился в сауне, прихожу такой в дом, наливаю пивка, кушаю крылышки и захожу такой на фаплю, а тут такая замечательная новость, портовые обрыганы вновь обосцаны, просто волшебное рождество)))
    P.S
    А я говорил что после того как КОРОЛИ обоссали портовых членососов, у них начнется спад, то ли еще будет)))

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  17. brown-ale 08.01.2019 01:01 # brown-ale
    Невеш просто топарик. Почему Реал и ПСЖ бездействуют?!

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  18. farot 08.01.2019 01:01 # farot
    Мда. Вливать в команду на уровне Челси / МЮ / Сити и в 1/32 сливать один из престижнейших турниров старого света таким откровенным способом - чистейшее свинство. Как в отношении фанатов, не видевших триумфа в этом турнире уже 13 лет, так и в отношении фанатов, потративших бабки, чтобы приехать поддержать команду, а на деле созерцали как Милнер гп соперникам раздает и на пузе в своей штрафной катается.
    Мрак.

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  19. lfcynwa 08.01.2019 00:59 # lfcynwa
    ротировали ротировали да не выротировали

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  20. chebrec 08.01.2019 00:58 # chebrec
    Камон Челси!!!
    Это традиция такая

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