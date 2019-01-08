"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии
"Ливерпуль" потерпел свое второе поражение подряд, на сей раз уступив "Вулверхэмптону" со счетом 2:1 и покинув Кубок Англии.
Насколько далеким от идеального был состав "красных", настолько далекой от идеальной была и их игра. "Волки" смотрелись ничуть не хуже, а в концовке первого тайма даже открыли счет, когда Рауль Хименес убежал в прорыв после грубой потери Джеймса Милнера на чужой половине поля — 1:0.
В начале второго тайма Дивок Ориги ударом с линии штрафной восстановил равновесие — 1:1. Однако уже спустя четыре минуты Рауль Хименес неотразимо пробил с дистанции — 2:1.
В концовке матча Юрген Клопп отправил спасать ситуацию Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, но хозяева своего уже не отдали. К голу приблизился лишь Джердан Шакири, пробив со штрафного в перекладину.
"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" — 2:1 (1:0)
Голы: Хименес 38, Невеш 55 — Ориги 51.
"Вулверхэмптон": Радди, Беннетт, Коуди, Боли, Хонни (Доэрти 75), Дендонкер, Невеш, Винагре, Моутинью, Хименес (Кошта 83), Жота (Кавалейру 52).
"Ливерпуль": Миньоле, Камачо, Ловрен (Хувер 6), Фабиньо, Морено, Джонс (Фирмино 70), Милнер, Кейта, Шакири, Старридж (Салах 70), Ориги.
Предупреждение: Милнер.
08.01.2019 00:40
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Последние комментарии:
Ожидаемо портовые хуесосы посыпались после порки от ВЕЛИКИХ КОРОЛЕЙ.
Два турнира проебали, в ЛЧ Бавария устроит двойное проникновение зулупульцам через месяц, ну а про АПЛ и говорить не стоит, тут КОРОЛИ НА ТРОНЕ.
(ответить)
Очевидно, что Величайший из клубов - Арсенал возьмет КА в этом году. Выносим мочестер и все дела!!
(ответить)
Ливер как топарики слил для статы пару матчей, потом еще пару ничеек вылезут сами собой...ну и все должно решиться за 1-2 тура до конца, где Тоттенхэм устроит проверку.
(ответить)
шо, опять траву не так скосили вражины...
шо, опять Клопп-гений применил домашнюю заготовку, мы и так "ВЕЛИКИЕ"...
шо, второсортные разминаем геморрой, пришёл хабар пердолить...
(ответить)
Узнаю старый ЛГБТпуль без особых сюрпризов.
Поздравляю всех с заслуженным поражением!!!
(ответить)
Конец Сказки уахвххввхвхвххахаххаах
(ответить)
Спад начинается Уааххаахахаха
(ответить)
все, абсолютно все ссут на безписа))0
(ответить)
безпис - бездонный писуар))00)
(ответить)
Надеюсь пепка купит в опорку невеша летом и чилвэлла ЛЗ
(ответить)
В результате жеребьевки 4-го раунда Кубка Англии лицом к лицу столкнулись "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которым предстоит сыграть на "Эмирейтс".
Источник: http://fapl.ru/posts/67948/
Ехехехехехехехе
Досидания ребятки
(ответить)
Уаахахахахахвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхв
(ответить)
теперь надеюсь даже самый конченный колбас понял, что первое место в чемпионате не более чем стечение обстоятельств и фарт, обусловленный ещё и благоволением судей. 8 лишних набранных очков по отношению к моментам говорят сами за себя. ливер чуть лучше середняка. с все еще примитивнейший игрой, только вратарь да защита чуть лучше стали благодаря слитым 200 лямам.
дух чирорта живёт и процветает.
жалкое зрелище.
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Как хорошо , что я болею за Ливерпуль, а то такие искусственные болелы всяких челси и мс , которые начали кушать говну с приходом еврея и и мешков из ОАЭ ))) завидуйте под одеялом хоть, а то жопы видны ваши ))))
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Все понятно с Клопом, ставочка онли апээлочка. За такую хитрую хуйню надеюсь ссыкло обдрищется и не возьмет ни одного трофея
(ответить)
Попарился в сауне, прихожу такой в дом, наливаю пивка, кушаю крылышки и захожу такой на фаплю, а тут такая замечательная новость, портовые обрыганы вновь обосцаны, просто волшебное рождество)))
P.S
А я говорил что после того как КОРОЛИ обоссали портовых членососов, у них начнется спад, то ли еще будет)))
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Невеш просто топарик. Почему Реал и ПСЖ бездействуют?!
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Мда. Вливать в команду на уровне Челси / МЮ / Сити и в 1/32 сливать один из престижнейших турниров старого света таким откровенным способом - чистейшее свинство. Как в отношении фанатов, не видевших триумфа в этом турнире уже 13 лет, так и в отношении фанатов, потративших бабки, чтобы приехать поддержать команду, а на деле созерцали как Милнер гп соперникам раздает и на пузе в своей штрафной катается.
Мрак.
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ротировали ротировали да не выротировали
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Камон Челси!!!
Это традиция такая
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