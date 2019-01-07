"Реал" установил контакт с Кристианом Эриксеном

Кристиан Эриксен "Реал" установил контакт с полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном, который никак не договорится со своим клубом о новом контракте.

По информации The Independent, "Реал" настроен приобрести плеймейкера грядущим летом и видит в Эриксене не запасной вариант, но альтернативу Эдену Азару из "Челси".

Как и у Азара, действующий контракт Эриксена истекает уже в июне 2020. И "синие", и "шпоры" могут оказаться под серьезным давлением, если во второй половине сезона не склонят своих звезд к продлению сотрудничества.

Сообщается, что клуб из Мадрида уже наладил контакт с Кристианом через посредников, но одновременно понимает, что, несмотря на истекающий контракт датчанина, только сумма порядка 100 миллионов фунтов убедит "Тоттенхэм" пойти на сделку.

Издание также добавляет, что в Северном Лондоне готовы увеличить текущую заплату Эриксена в 75 тыс. фунтов в неделю до 200-250 тыс. фунтов каждые семь дней, однако сомнения 26-летнего полузащитника связаны не с финансами.


Метки Реал, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 17:50

Количество просмотров Просмотров: 956

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ko1obok 07.01.2019 19:03 # ko1obok
    разве не с разрешения нынешнего клуба другому клубу можно связываться с игроком? Это правило не действует в заключительные полгода контракта, но тут остаётся полтора года, куда смотрит УЕФА?

    (ответить)

  2. ray-black 07.01.2019 18:37 # ray-black
    Следовало ожидать. Реалу нужно кардинально омолаживать и освежать состав. Они сейчас много кем будут интересоваться.

    (ответить)

  3. zzspurs 07.01.2019 18:33 # zzspurs
    "Реал" настроен приобрести плеймейкера грядущим летом и видит в Эриксене не запасной вариант, но альтернативу Эдену Азару из "Челси

    Источник: http://fapl.ru/posts/67939/

    А это не одно и тожее. Понятно the independent решил этой новостью напомнить о себе... а то зе сан да зе сан.

    (ответить)

  4. brown-ale 07.01.2019 18:23 # brown-ale
    Получше распиаренного бельгийского бегунка.

    (ответить)

  5. chelsiukpro 07.01.2019 18:17 # chelsiukpro
    Да пусть курятник раскупают

    (ответить)

  6. serikmu 07.01.2019 18:14 # serikmu
    Ух этот лысый еврей будет доить Реал по красоте

    (ответить)

  7. danik9 07.01.2019 18:00 # danik9
    "Манчестер Юнайтед связался с Барселоной насчёт покупки Коутиньо." - чтооооо?!!! Если это правда, и он перейдет в МЮ, это будет очень мерзкий и предательский поступок по отношению к Ливерпулю...

    (ответить)

  8. sir-alex-67 07.01.2019 17:58 # sir-alex-67
    если продадут то как смогут бороться с чулсе за ЛЕ ?

    (ответить)

  9. ccchelsea 07.01.2019 17:55 # ccchelsea
    Вот это норм, пусть забирают.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: