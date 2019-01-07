"Реал" установил контакт с Кристианом Эриксеном
"Реал" установил контакт с полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном, который никак не договорится со своим клубом о новом контракте.
По информации The Independent, "Реал" настроен приобрести плеймейкера грядущим летом и видит в Эриксене не запасной вариант, но альтернативу Эдену Азару из "Челси".
Как и у Азара, действующий контракт Эриксена истекает уже в июне 2020. И "синие", и "шпоры" могут оказаться под серьезным давлением, если во второй половине сезона не склонят своих звезд к продлению сотрудничества.
Сообщается, что клуб из Мадрида уже наладил контакт с Кристианом через посредников, но одновременно понимает, что, несмотря на истекающий контракт датчанина, только сумма порядка 100 миллионов фунтов убедит "Тоттенхэм" пойти на сделку.
Издание также добавляет, что в Северном Лондоне готовы увеличить текущую заплату Эриксена в 75 тыс. фунтов в неделю до 200-250 тыс. фунтов каждые семь дней, однако сомнения 26-летнего полузащитника связаны не с финансами.
07.01.2019 17:50
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Последние комментарии:
разве не с разрешения нынешнего клуба другому клубу можно связываться с игроком? Это правило не действует в заключительные полгода контракта, но тут остаётся полтора года, куда смотрит УЕФА?
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Следовало ожидать. Реалу нужно кардинально омолаживать и освежать состав. Они сейчас много кем будут интересоваться.
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"Реал" настроен приобрести плеймейкера грядущим летом и видит в Эриксене не запасной вариант, но альтернативу Эдену Азару из "Челси
Источник: http://fapl.ru/posts/67939/
А это не одно и тожее. Понятно the independent решил этой новостью напомнить о себе... а то зе сан да зе сан.
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Получше распиаренного бельгийского бегунка.
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Да пусть курятник раскупают
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Ух этот лысый еврей будет доить Реал по красоте
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"Манчестер Юнайтед связался с Барселоной насчёт покупки Коутиньо." - чтооооо?!!! Если это правда, и он перейдет в МЮ, это будет очень мерзкий и предательский поступок по отношению к Ливерпулю...
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если продадут то как смогут бороться с чулсе за ЛЕ ?
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Вот это норм, пусть забирают.
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