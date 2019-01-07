"Реал" установил контакт с Кристианом Эриксеном

"Реал" установил контакт с полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном, который никак не договорится со своим клубом о новом контракте.

По информации The Independent, "Реал" настроен приобрести плеймейкера грядущим летом и видит в Эриксене не запасной вариант, но альтернативу Эдену Азару из "Челси".



Как и у Азара, действующий контракт Эриксена истекает уже в июне 2020. И "синие", и "шпоры" могут оказаться под серьезным давлением, если во второй половине сезона не склонят своих звезд к продлению сотрудничества.



Сообщается, что клуб из Мадрида уже наладил контакт с Кристианом через посредников, но одновременно понимает, что, несмотря на истекающий контракт датчанина, только сумма порядка 100 миллионов фунтов убедит "Тоттенхэм" пойти на сделку.



Издание также добавляет, что в Северном Лондоне готовы увеличить текущую заплату Эриксена в 75 тыс. фунтов в неделю до 200-250 тыс. фунтов каждые семь дней, однако сомнения 26-летнего полузащитника связаны не с финансами.