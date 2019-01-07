Миньоле: "Непросто быть дублером Алиссона"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле признался, что ему непросто мириться с ролью дублера Симона Миньоле.

Прошлым летом главный тренер "красных" Юрген Клопп крупно потратился на Алиссона, который сразу же был сделан первым номером команды, после чего затеял чистку на последнем рубеже. Уцелел лишь Миньоле, который в это сезоне исполняет роль запасного голкипера.



В прошлом Симон неоднократно говорил, что никогда не согласится сидеть на лавке, однако со временем бельгиец смирился со своей ситуацией.



"Конечно, это непросто. Как я уже говорил прежде, это не то, что ты хочешь делать, однако команда выступает настолько хорошо, что ты лишь пытаешься ей помогать в силу своих возможностей".



"Я остаюсь позади Алиссона, который является действительно хорошим голкипером — возможно, одним из пяти лучших голкиперов мира, если не самым лучшим. Поэтому с этим можно смириться и понять".



"Мы стараемся упорно работать, и мы очень хорошо ладим друг с другом. Я могу учиться у него, он может учиться у меня, и мы просто трудимся, не жалея себя".



"Это непросто, особенно в плане психологии, но я стараюсь максимально сохранять концентрацию. Это единственное, что я могу", — цитирует Миньоле Liverpool Echo.