Уэйн Руни был арестован полицией

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии был арестован в аэропорту Вашингтона за ругань и появление в публичном месте в состоянии опьянения.

Данный инцидент случился еще 16 декабря, сообщает The Independent. 33-летний Руни, который ныне выступает за "Ди Си Юнайтед", был арестован полицией, но позже выпущен без залога.



Изначально суд должен был рассмотреть дело Уэйна 24 января, однако заседание было отменено после того, как англичанин признал свою вину и выплати 25 долларов штрафа плюс 91 доллар в виде судебных издержек.



Добавим, что после завершения сезона в МЛС Руни прилетел на родину, чтобы встретить здесь Рождество. Также Уэйн успел побывать в телестудии BT Sport 22 декабря, чтобы поделиться своим экспертным мнение насчет первого матча Оле Гуннара Сульшера у руля "Юнайтед".