Клопп считает, что победа в Кубке Англии не заткнет его критиков

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что ему будет недостаточно выиграть Кубок Англии, чтобы заткнуть своих критиков.

В период работы на "Энфилде" Клопп поучаствовал в финалах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Кубка Лиги, но так и не смог обеспечить мерсисайдскому клубу ни одного трофея.

В преддверии своего стартового матча в Кубке Англии против "Вулверхэмптона" Клопп дал понять, что борьба за титул Премьер-Лиги для него в абсолютном приоритете — только это удовлетворит трофейную жажду "Ливерпуля" и заставит критиковать замолчать.

"Когда люди рассуждают насчет меня и трофеев, то складывается впечатление, что я должен выиграть хоть какую-нибудь мелочь".

"Но если мы выиграем Кубок Англии, тогда люди скажут, что мы не выигрываем Премьер-Лигу уже 125 лет. Это неизбежно".

"До сих пор — не только в этом сезоне, но в этом сезоне особенно — мы старались изо всех сил. Как мы можем говорить о победе в Кубке Англии, когда это только первый раунд для нас? Для меня очевидно, что четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Англии всегда невероятно сложны, как матчи Лиги Чемпионов", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Кубок Англии, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 12:00

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  1. arhangel777 06.01.2019 12:42 # arhangel777
    "Когда люди рассуждают насчет меня и трофеев, то складывается впечатление, что я должен выиграть хоть какую-нибудь мелочь".

    Я правильно понимаю что для Клоппа уже и Кубок Англии мелочный трофей?))) Он пока что и такого не выиграл!

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  2. pistolero-lfc 06.01.2019 12:38 # pistolero-lfc
    Величайший топ все верно сказал

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  3. xin 06.01.2019 12:33 # xin
    Какая разница что турнир переименовали, тогда можно сказать что и ЛЧ у Ливерпуля всего 1.

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  4. fc-oil 06.01.2019 12:17 # fc-oil
    "Но если мы выиграем Кубок Англии, тогда люди скажут, что мы не выигрываем Премьер-Лигу уже 125 лет."
    Так вы ее ни разу и не выигрывали.

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  5. jesus33 06.01.2019 12:11 # jesus33
    "Но если мы выиграем Кубок Англии, тогда люди скажут, что мы не выигрываем Премьер-Лигу уже 125 лет. Это неизбежно".

    Источник: http://fapl.ru/posts/67910/

    Так вы вообще никогда не выигрывали АПЛ, хули ты пиздишь насекомое?

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  6. chr1s8rown 06.01.2019 12:08 # chr1s8rown
    Этот лолрен еще в матче с гг гол привез . неужели очкастый не делает выводы.

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