Клопп считает, что победа в Кубке Англии не заткнет его критиков

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что ему будет недостаточно выиграть Кубок Англии, чтобы заткнуть своих критиков.

В период работы на "Энфилде" Клопп поучаствовал в финалах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Кубка Лиги, но так и не смог обеспечить мерсисайдскому клубу ни одного трофея.



В преддверии своего стартового матча в Кубке Англии против "Вулверхэмптона" Клопп дал понять, что борьба за титул Премьер-Лиги для него в абсолютном приоритете — только это удовлетворит трофейную жажду "Ливерпуля" и заставит критиковать замолчать.



"Когда люди рассуждают насчет меня и трофеев, то складывается впечатление, что я должен выиграть хоть какую-нибудь мелочь".



"Но если мы выиграем Кубок Англии, тогда люди скажут, что мы не выигрываем Премьер-Лигу уже 125 лет. Это неизбежно".



"До сих пор — не только в этом сезоне, но в этом сезоне особенно — мы старались изо всех сил. Как мы можем говорить о победе в Кубке Англии, когда это только первый раунд для нас? Для меня очевидно, что четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Англии всегда невероятно сложны, как матчи Лиги Чемпионов", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.