Клопп считает, что победа в Кубке Англии не заткнет его критиков
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что ему будет недостаточно выиграть Кубок Англии, чтобы заткнуть своих критиков.
В период работы на "Энфилде" Клопп поучаствовал в финалах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Кубка Лиги, но так и не смог обеспечить мерсисайдскому клубу ни одного трофея.
В преддверии своего стартового матча в Кубке Англии против "Вулверхэмптона" Клопп дал понять, что борьба за титул Премьер-Лиги для него в абсолютном приоритете — только это удовлетворит трофейную жажду "Ливерпуля" и заставит критиковать замолчать.
"Когда люди рассуждают насчет меня и трофеев, то складывается впечатление, что я должен выиграть хоть какую-нибудь мелочь".
"Но если мы выиграем Кубок Англии, тогда люди скажут, что мы не выигрываем Премьер-Лигу уже 125 лет. Это неизбежно".
"До сих пор — не только в этом сезоне, но в этом сезоне особенно — мы старались изо всех сил. Как мы можем говорить о победе в Кубке Англии, когда это только первый раунд для нас? Для меня очевидно, что четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Англии всегда невероятно сложны, как матчи Лиги Чемпионов", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
06.01.2019 12:00
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Последние комментарии:
"Когда люди рассуждают насчет меня и трофеев, то складывается впечатление, что я должен выиграть хоть какую-нибудь мелочь".
Я правильно понимаю что для Клоппа уже и Кубок Англии мелочный трофей?))) Он пока что и такого не выиграл!
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Величайший топ все верно сказал
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Какая разница что турнир переименовали, тогда можно сказать что и ЛЧ у Ливерпуля всего 1.
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"Но если мы выиграем Кубок Англии, тогда люди скажут, что мы не выигрываем Премьер-Лигу уже 125 лет."
Так вы ее ни разу и не выигрывали.
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"Но если мы выиграем Кубок Англии, тогда люди скажут, что мы не выигрываем Премьер-Лигу уже 125 лет. Это неизбежно".
Источник: http://fapl.ru/posts/67910/
Так вы вообще никогда не выигрывали АПЛ, хули ты пиздишь насекомое?
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Этот лолрен еще в матче с гг гол привез . неужели очкастый не делает выводы.
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