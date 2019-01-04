Фил Бэбб: "Ловрен — слабое звено "Ливерпуля"

Серхио Агуэро и Деян Ловрен Бывший защитник "Ливерпуля" Фил Бэбб считает, что Деян Ловрен был слабейшим звеном "красных" в проигранном матче против "Манчестер Сити".

Перед выездом на "Этихад" накануне вечером Ловрен излучал уверенность не только насчет титула Премьер-Лиги, но и насчет сезона без единого поражения. Деяну казалось, что все это "Ливерпулю" по плечу.

Однако в четверг вечером "Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги проиграл и впервые пропустил более одного гола. Поражение 2:1 сократило отрыв "красных" во главе таблицы до четырех очков, и Бэбб указывает на Ловрена как на одного из основных виновников, почему все так получилось.

"Я не сильно уверен, пытался ли Серхио Агуэро сделать Ловрена своей персональной мишенью. Если посмотреть на линию обороны "Ливерпуля", то слабейшим звеном выглядит именно Деян Ловрен — и вчерашний вечер это вполне подтвердил".

"Даже ближе к окончанию матча, когда "Ливерпуль" устроил натиск, а Ван Дейк отправился вперед, Деян направлял мячи в штрафную по прямой траектории".

"Ты должен был слегка подкрутить мяч, чтобы обеспечить своим партнерам более высокие шансы сыграть на подборе или отскоке. Он провел посредственный матч, мягко говоря".

"Что можно сказать насчет Агуэро? Он нападающий истинно мирового уровня, и он очень ценен для "Сити", — сообщил Бэбб Sky Sports.


Метки Бэбб, Ливерпуль, Ловрен, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 21:50

Количество просмотров Просмотров: 1152

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 04.01.2019 23:13 # lfc-in-my-heart
    Гомес, братан , я свечку за твоё здоровье поставлю, только не болей! Я больше не могу смотреть на это уё*ище в защите!!

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  2. jappstamm 04.01.2019 22:50 # jappstamm
    у ливерпуля лучшая пара защитников в мире но это им все равно не помогает ахахахахах

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  3. al-faarabi 04.01.2019 22:41 # al-faarabi
    Ловрен топ, не зря ведь он сам себя нахваливает

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  4. vyrentz 04.01.2019 22:38 # vyrentz
    Блять, смотрю на фото и прям слышу голосом зомбака: "Йааа - Лааврэээн, бууэээ"

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  5. vyrentz 04.01.2019 22:36 # vyrentz
    А еще Земля вращается вокруг Солнца и Сульшер еще не играл против сильного соперника. Больше топовых новостей, пожалуйста.

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  6. ilovemanutd 04.01.2019 22:33 # ilovemanutd
    Кхм http://fapl.ru/posts/63766/

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  7. zzspurs 04.01.2019 22:32 # zzspurs
    Вопрос к болелам ливерпуля: кто плэймейкер в нынешнем составе ливерки?

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  8. fc-oil 04.01.2019 22:25 # fc-oil
    Третья легенда Ливерпуля, после Кариуса и Слиппиджи.

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  9. gunars 04.01.2019 22:23 # gunars
    да не, он самый топ у колбасы

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  10. shakur 04.01.2019 22:02 # shakur
    лучше не критиковать Ловрена

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  11. silva77 04.01.2019 21:58 # silva77
    ЛЕГЕНДА ЛУЗЕРПЫЛЯПользователь получил предупреждение

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  12. spartan 04.01.2019 21:50 # spartan
    Клопп это прекрасно понимает. но Гомез травмирован как и Матип
    приходится играть с хорватским поленом

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