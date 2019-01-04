Фил Бэбб: "Ловрен — слабое звено "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Фил Бэбб считает, что Деян Ловрен был слабейшим звеном "красных" в проигранном матче против "Манчестер Сити".

Перед выездом на "Этихад" накануне вечером Ловрен излучал уверенность не только насчет титула Премьер-Лиги, но и насчет сезона без единого поражения. Деяну казалось, что все это "Ливерпулю" по плечу.



Однако в четверг вечером "Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги проиграл и впервые пропустил более одного гола. Поражение 2:1 сократило отрыв "красных" во главе таблицы до четырех очков, и Бэбб указывает на Ловрена как на одного из основных виновников, почему все так получилось.



"Я не сильно уверен, пытался ли Серхио Агуэро сделать Ловрена своей персональной мишенью. Если посмотреть на линию обороны "Ливерпуля", то слабейшим звеном выглядит именно Деян Ловрен — и вчерашний вечер это вполне подтвердил".



"Даже ближе к окончанию матча, когда "Ливерпуль" устроил натиск, а Ван Дейк отправился вперед, Деян направлял мячи в штрафную по прямой траектории".



"Ты должен был слегка подкрутить мяч, чтобы обеспечить своим партнерам более высокие шансы сыграть на подборе или отскоке. Он провел посредственный матч, мягко говоря".



"Что можно сказать насчет Агуэро? Он нападающий истинно мирового уровня, и он очень ценен для "Сити", — сообщил Бэбб Sky Sports.