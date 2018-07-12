Ловрен назвал себя одним из лучших защитников в мире
После выхода Хорватии в финал Чемпионата Мира защитник Деян Ловрен упрекнул своих многочисленных критиков.
Все годы, что Ловрен выступает за "Ливерпуль", защитник сталкивается с огромной критикой в свой адрес. По мнению Деяна, теперь люди убедились в его мастерстве.
"Люди говорят, что у меня выдался непростой сезон, но я с этим не согласен. Я добрался с "Ливерпулем" до финала Лиги Чемпионов, теперь мы с моей национальной командой в финале Чемпионата Мира".
"Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире, и перестать пороть всякую чепуху", - приводит слова Ловрена Goal.
12.07.2018 14:00
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Последние комментарии:
Топер, лучший в лузерхуле наравне с Фараоном !
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А прикиньте, Хорватия выиграет ЧМ, и что же, он останется днищем, но при этом чемпионом мира?
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Слава Ливерпулю! Героям Слава!
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Учитывая, что тут собрались лучшие в мире футбольные эксперты, почему бы Ловрену не считать себя лучшим ЦЗ.
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бери кубок
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если бы не клоп , то давно получил бы ЗМ , аки Конаваро
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Насколько низкая у этой твари самооценка. Ну ничего поговорим тогда когда ты опять будешь привозить.
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ожил после Киева... остаточные проявления величия
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скромность украшает людей
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ахахахахахахха уебан
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хет трик Мбаппе и Жиру из под Ловрена в финале
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Аааа, Лавруха - топарюха. Прав на все 100!
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Кариус мозга.
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Даже мне смешно))) Сорян
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красавчик Ловрен! удачи в финале, возвращайся чемпионом мира
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Ну вроде же в конце мая понял что незачем каркать, ничему его жизнь не учит
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Ахахах! Фух! Ну слава Богу! Ловрен пизданул! Теперь точно победа Франции!
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