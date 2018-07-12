Ловрен назвал себя одним из лучших защитников в мире

Деян Ловрен После выхода Хорватии в финал Чемпионата Мира защитник Деян Ловрен упрекнул своих многочисленных критиков.

Все годы, что Ловрен выступает за "Ливерпуль", защитник сталкивается с огромной критикой в свой адрес. По мнению Деяна, теперь люди убедились в его мастерстве.

"Люди говорят, что у меня выдался непростой сезон, но я с этим не согласен. Я добрался с "Ливерпулем" до финала Лиги Чемпионов, теперь мы с моей национальной командой в финале Чемпионата Мира".

"Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире, и перестать пороть всякую чепуху", - приводит слова Ловрена Goal.




Метки Ливерпуль, Ловрен, сборная Хорватии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 12.07.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2251

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Последние комментарии:




  1. mancityman 12.07.2018 17:12 # mancityman
    Топер, лучший в лузерхуле наравне с Фараоном !

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  2. dragonishka 12.07.2018 16:43 # dragonishka
    А прикиньте, Хорватия выиграет ЧМ, и что же, он останется днищем, но при этом чемпионом мира?

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  3. only--liverpool 12.07.2018 15:37 # only--liverpool
    Слава Ливерпулю! Героям Слава!

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  4. vyrentz 12.07.2018 15:32 # vyrentz
    Учитывая, что тут собрались лучшие в мире футбольные эксперты, почему бы Ловрену не считать себя лучшим ЦЗ.

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  5. vals1702 12.07.2018 15:29 # vals1702
    бери кубок

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  6. memfis63 12.07.2018 15:20 # memfis63
    если бы не клоп , то давно получил бы ЗМ , аки Конаваро

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  7. gerrard08 12.07.2018 15:19 # gerrard08
    Насколько низкая у этой твари самооценка. Ну ничего поговорим тогда когда ты опять будешь привозить.

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  8. kojan 12.07.2018 15:17 # kojan
    ожил после Киева... остаточные проявления величия

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  9. manutd-20champ 12.07.2018 15:08 # manutd-20champ
    скромность украшает людей

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  10. speedwagon-ars 12.07.2018 15:00 # speedwagon-ars
    ахахахахахахха уебан

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  11. yxaxaxaxaxa 12.07.2018 14:52 # yxaxaxaxaxa
    хет трик Мбаппе и Жиру из под Ловрена в финале

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  12. sausage 12.07.2018 14:47 # sausage
    Аааа, Лавруха - топарюха. Прав на все 100!

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  13. fc-oil 12.07.2018 14:41 # fc-oil
    Кариус мозга.

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  14. firmino9 12.07.2018 14:31 # firmino9
    Даже мне смешно))) Сорян

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  15. largo-winch 12.07.2018 14:30 # largo-winch
    красавчик Ловрен! удачи в финале, возвращайся чемпионом мира

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  16. red-devil-4ever 12.07.2018 14:26 # red-devil-4ever
    Ну вроде же в конце мая понял что незачем каркать, ничему его жизнь не учит

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  17. udaff 12.07.2018 14:02 # udaff
    Ахахах! Фух! Ну слава Богу! Ловрен пизданул! Теперь точно победа Франции!

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