Ловрен назвал себя одним из лучших защитников в мире

После выхода Хорватии в финал Чемпионата Мира защитник Деян Ловрен упрекнул своих многочисленных критиков.

Все годы, что Ловрен выступает за "Ливерпуль", защитник сталкивается с огромной критикой в свой адрес. По мнению Деяна, теперь люди убедились в его мастерстве.



"Люди говорят, что у меня выдался непростой сезон, но я с этим не согласен. Я добрался с "Ливерпулем" до финала Лиги Чемпионов, теперь мы с моей национальной командой в финале Чемпионата Мира".



"Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире, и перестать пороть всякую чепуху", - приводит слова Ловрена Goal.