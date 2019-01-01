Стерлинг: "Сити" может обыграть любого"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг предупредил свой бывший клуб "Ливерпуль", что нет такой команды, которую бы не могли обыграть "горожане".

В данный момент действующие чемпионы Премьер-Лиги отстают от лидирующего "Ливерпуля" на семь очков, однако в четверг "красные" пожалуют на "Энфилд", и это будет возможность для "Сити" сократить свое отставание от вершины.

В преддверии столь важного матча Стерлинг дал понять, что "Сити" жаждет нанести "красным" их первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Если нам удастся сыграть так, как мы умеем играть, тогда мы сможем обыграть любого. Это будет отличный матч, и все мы находимся в его предвкушении".

"Нам было очень важно обыграть "Саутгемптон". Мы знали, что нам нужна только победа, чтобы сохранить шансы на титул. Это большой шаг, и это именно то, в чем мы нуждались".

"Думаю, мы были обязаны победить ради самих себя и показать тот уровень, на который мы способны", — цитирует Стерлинга Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. silva77 01.01.2019 19:16 # silva77
    счет 4-0 Дубль Стерлинга, Силва в домик этого бразилонемца, автогол распиаренного бандейка

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  2. mcfc-fantactic 01.01.2019 18:58 # mcfc-fantactic
    Страпоновые пожалуют на Этихад к Королям, нельзя сливать, в крайнем случае поломать их к х,уям.

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  3. tevez-mc 01.01.2019 18:33 # tevez-mc
    "красные" пожалуют на "Этихад" , а не Энфилд

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  4. gerrard-legenda 01.01.2019 18:15 # gerrard-legenda
    Стерлинг: "Сити может обыграть любой"

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