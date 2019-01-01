Стерлинг: "Сити" может обыграть любого"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг предупредил свой бывший клуб "Ливерпуль", что нет такой команды, которую бы не могли обыграть "горожане".

В данный момент действующие чемпионы Премьер-Лиги отстают от лидирующего "Ливерпуля" на семь очков, однако в четверг "красные" пожалуют на "Энфилд", и это будет возможность для "Сити" сократить свое отставание от вершины.



В преддверии столь важного матча Стерлинг дал понять, что "Сити" жаждет нанести "красным" их первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Если нам удастся сыграть так, как мы умеем играть, тогда мы сможем обыграть любого. Это будет отличный матч, и все мы находимся в его предвкушении".



"Нам было очень важно обыграть "Саутгемптон". Мы знали, что нам нужна только победа, чтобы сохранить шансы на титул. Это большой шаг, и это именно то, в чем мы нуждались".



"Думаю, мы были обязаны победить ради самих себя и показать тот уровень, на который мы способны", — цитирует Стерлинга Sky Sports.