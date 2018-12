Светская хроника за понедельник

"Челси" узнал цену за Матса Хуммельса. Сеск Фабрегас может перейти в "Манчестер Сити". "Тоттенхэм" будет делить свой новый стадион с командой из НФЛ. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Лацио" по-прежнему заинтересован в защитнике "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиане, в качестве альтернативы которому рассматривает Давиде Дзаппакосту из "Челси". (Daily Mirror)



"Арсенал", "Эвертон", "Вест Хэм" заинтересованы в полузащитнике "Юнайтед" Андреасе Перейре. (UOL Sports)



"Манчестер Сити" сразится с "Реалом" за левого защитника "Реал Бетиса" Хуниора Фирпо. (Daily Mirror)



"Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Сеску Фабрегасу. (Manchester Evening News)



Вингер ПСВ Ирвинг Лосано является одной из главных трансферных целей на январь для наставника "Челси" Маурицио Сарри. (Daily Express)



"Челси" придется заплатить 30 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Баварии" Матса Хуммельса в январе. (The Sun)



Плеймейкер "Реала" Иско исключил свой переход в "Челси" в январе. (Deportes Cuatro)



"РБ Лейпциг" вступил в борьбу за нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои. (Kicker)



"Астон Вилла" более не претендует на защитника "Челси" Гари Кэхилла из-за дороговизны этого трансфера. (The Telegraph)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" претендуют на 18-летнего правого защитника "Норвича" Макса Ааронса. (Daily Mirror)



Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте согласовал условия личного контракта с "Галатасараем". (The Sun)



"Ливерпуль" заинтересован в 19-летнем атакующем полузащитнике "Трабзонспора" Абдулкадире Омуре, виды на которого имеет и "Сити". (Fotomac)



Нападающий "Ливерпуля" Доминик Соланке уже прошел медицинское обследование в "Кристал Пэлас" и готов присоединиться к лондонскому клубу на правах аренды. (Daily Mail)



"Кардифф" лидирует в борьбе за защитника "Ливерпуля" Натаниэля Клайна. (Sky Sports)



"Ньюкасл" исключает продажу в январе полузащитника Джонджо Шелви, интерес к которому проявляет "Фулхэм". (The Guardian)



"Уотфорд" не продаст полузащитника Абдулая Дукуре в январе ни за какие деньги. (Daily Mirror)



Защитник "Эвертона" Мейсон Холгейт близок к переходу в "Вест Бромвич" на права аренды. (Express and Star)



Другое



Стив Брюс будет назначен главным тренером "Шеффилд Уэнсдей" на этой неделе. (Daily Mirror)



Ассистент главного тренера сборной Англии Стив Холланд считает, что "трем львам" не хватило сил на ЧМ-2018 из-за отсутствия зимнего перерыва в Премьер-Лиге. (The Telegraph)



Новый стадион "Тоттенхэма" может одновременно стать домом и для команды "Окленд Рэйдерс" из НФЛ. (Daily Mail)



FA не накажет нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, который схватил за горло защитника "Арсенала" Стефана Лихтштайнера. (The Sun)



Зато FA может наказать нападающего "Саутгемптона" Чарли Остина, который показал средний палец фанатам "Сити". (The Sun)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба надел повязку на запястье в матче против "Борнмута" в поддержку защитника "Наполи" Калиду Кулибали, подвергшегося расистским оскорблениям в Италии. (The Sun)



Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес сделал предложение своей девушке Тамаре, с которой встречается четыре года. (The Sun)