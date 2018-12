Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на воскресные матчи 20-го тура Премьер-Лиги.





КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ

Воскресенье, 30 декабря, 15:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в девяти из 10 домашних матчей "Кристал Пэлас" проходил ТМ 2.5;

- но в шести последних выездных играх "Челси" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- в шести из семи последних встреч этих команд во всех турнирах проходил ТБ 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 1:2

Пол Мерсон



"Челси" в данный момент — это коробка с подарком, и ты не знаешь, что получишь. Они идут и бьют "Манчестер Сити", а затем проигрывают дома "Лестеру". Но я все же не думаю, что у "Пэлас" тут что-нибудь получится — они по-прежнему с трудом забивают. В той форме, в которой сейчас находится Эден Азар, я не вижу ничего, кроме победы "Челси". Это будет тяжелая игра, потому что "Пэлас" может усложнить задачу "Челси", но я думаю, они выиграют.



Прогноз Пола Мерсона: 1:2



Марк Лоуренсон



Проблема "Кристал Пэлас" — забивать голы, даже когда есть моменты. Я не представляю, чтобы у них будет много моментов против "Челси", поэтому я смотрю на игру и думаю: "Могу ли я поставить на то, что "Пэлас" не проиграет?" Нет, я этого не вижу. В прошлые выходные у "Челси" был неудачный день против "Лестера", но это нечасто случается.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



БЕРНЛИ — ВЕСТ ХЭМ

Воскресенье, 30 декабря, 17:15







Ключевая статистика от Who Scored



- "Бернли" проиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге;

- "Вест Хэм" выиграл пять из шести последних поединков в Премьер-Лиге, забивая в каждом из них как минимум дважды;

- "Вест Хэм" непобедим уже в пяти матчах кряду на "Терф Мур".



Прогноз Who Scored: 1:2

Пол Мерсон



"Бернли" недавно был в похожей ситуации с "Эвертоном", но они пропускали голы, которые обычно не пропускают. Кажется, они собираются сыграть жестко, как с "Тоттенхэмом", когда проиграли только 0:1, но они выходят и проигрывают 1:5 дома. "Вест Хэм" в огне, а Фелипе Андерсон сам по себе готов гарантировать победу, так что я думаю, что "Вест Хэм" продлит ужасное Рождество для "Бернли". Они в настоящей беде.



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



Марк Лоуренсон



У "Вест Хэма" много травм, а потому сложно понять, чего от них можно ждать. Последний домаший матч "Бернли" — поражение от "Эвертона" со счетом 1:5 — был катастрофой, и они должны быстро улучшить свою игру, так как в противном случае у них будут проблемы. Вы можете сказать, что Шон Дайч чувствует давление из-за того, как он перешел в режим разглагольствования в прошлые выходные после поражения от "Арсенала". После игры же с "Эвертоном" он признал, что его команда заслуживает место в тройке аутсайдеров. Одна из их проблем в том, что, кто бы ни играл впереди, их нападающие не забивают. Я все еще верю в "кларетовых" и в то, что они добьются положительного результата, но сейчас все выглядит для них не очень хорошо.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Воскресенье, 30 декабря, 17:15Б







Ключевая статистика от Who Scored



-"Манчестер Сити" выиграл восемь из 10 последних встреч с "Саутгемптоном";

- в восьми из девяти последних матчей "Сити" в Премьер-Лиге проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Саутгемптон" пропускал как минимум дважды в каждом из трех последних домашних матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 1:2

Пол Мерсон



Сейчас самое время посмотреть на "Сити", умеющий выигрывать матчи. Ничьей теперь не будет достаточно. Давайте будем честными — с "Лестером" у них было достаточно шансов. Рано или поздно они снова начнут забивать и побеждать. Они должны это делать, потому как "Ливерпуль" может уйти слишком далеко.



Прогноз Пола Мерсона: 1:4



Марк Лоуренсон



"Сити" нужно забыть, что на следующей неделе они играют с "Ливерпулем", и собрать свою лучшую команду, чтобы снова начать побеждать. Они проиграли дважды кряду, но в этих матчах не играли некоторые их звезды. Для "Сити" не помешало бы, чтобы их соперники перестали забивать во встречах с ними поразительные голы, а они сами — пропускать после первого же удара, как было в трех из четырех последних матчей. Но, независимо от обстоятельств, они потеряли часть ауры, которая у них когда-то была. Будет интересно посмотреть, выйдет ли "Саутгемптон" атаковать против них, потому что я думаю, это поможет "Сити".



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:3



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ

Воскресенье, 30 декабря, 19:30







Ключевая статистика от Who Scored



- в последних шести матчах "Юнайтед" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Борнмут" проиграл четыре матча кряду на выезде, пропуская в них как минимум дважды;

- в шести из семи последних матчей "Борнмута" на выезде был зафиксирован тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 3:1

Пол Мерсон



Забавно, как начали бегать игроки "Манчестер Юнайтед". Сульшер выглядит одним из лучших тренеров в мире. Из-за того, что хозяева сейчас кажутся воодушевленными, "Борнмут" не сможет остановить их на "Олд Траффорд". Для Сульшера это отличная игра — в данный момент они на высоте, поэтому должны легко обыгрывать "Борнмут". Им нужен "сухой" матч, но они не выглядят такими уж прочными в обороне.

Прогноз Пола Мерсона: 3:1



Марк Лоуренсон



"Манчестер Юнайтед" находится на пороге третьей победы кряду под руководством нового менеджера Оле Гуннара Сульшера, но я все еще думаю, что им трудно будет попасть в топ-4. "Юнайтед" добавил, потому что у них на самом деле много мастерства в составе, плюс у многих игроков есть что доказать ушедшему менеджеру, но как долго это может продлиться? Я думаю, что они победят "Борнмут", который демонстрирует ужасную форму с ноября, проиграв восемь из 10 последних матчей, но впереди у них есть более жесткие испытания — например, игра со "шпорами" на "Уэмбли" 13 января.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



