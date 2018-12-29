20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 29 декабря шестью поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЭВЕРТОН 18:00



Обе команды могут занести в актив свои матчи на Boxing Day. "Брайтону" немного не хватило для победы над "Арсеналом", тогда как "Эвертон" достойно реабилитировался за шесть пропущенных мячей от "Тоттенхэма", огорчив пятью голами "Бернли". "Чайки" выиграли только две из 14 последних встреч с "ирисками", крайний раз побеждая еще в 1982 году.



Основной голкипер "Брайтона" Мэтт Райан уехал в сборную Австралии. Льюис Данк возвращается после дисквалификации и воссоединится в центре обороны с Шейном Даффи впервые с 4 декабря.



После двух матчей отсутствия с травмой лодыжки возвращается вингер "Эвертона" Адемола Лукман. Ришарлисон получил передышку против "Бернли", но на сей раз может выйти с первых минут.



ФУЛХЭМ — ХАДДЕРСФИЛД 18:00



Это будет встреча последней и предпоследней команд Премьер-Лиги — традиционный матч за шесть очков, хотя позади только половина дистанции. Проблемы тех и других ярко выражены: "Фулхэм" больше всех в дивизионе пропускает, "Хаддерсфилд" меньше всех забивает. "Дачники" проиграли только одну из 10 последних встреч с "терьерами" на своем поле в рамках чемпионата, одержав пять побед.



Единственной потерей "Фулхэма" остается Андре-Франк Замбо-Ангисса, но даже он может вернуться в строй на следующей неделе.



Список потерь "Хаддерсфилда" значительнее: Томми Смит, Аарон Муй и Абдельхамид Сабири.



ЛЕСТЕР — КАРДИФФ 18:00



Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль упрочил свое положение неожиданными победами над "Челси" и "Манчестер Сити", после которых "лисы" взлетели на седьмую строчку в таблице. На очереди "Кардифф", который с начала сезона набрал лишь два очка на выезде. К слову, только "ласточки" из всех команд еще не вели в счете к перерыву в этой кампании. "Лестер" выиграл все четыре последних встречи с "Кардиффом" в высшем дивизионе с общим счетом 11:0.



В лазарете "Лестера" остаются лишь Даниэль Амарти и Мэтт Джеймс.



"Кардифф" сохранил своего голкипера Нила Этериджа, который не получил вызов в сборную Филиппин для участия в Кубке Азии. Каллуму Патерсону предстоит фитнес-тест, но Арон Гуннарссон и Харри Артер уже в полном порядке.



ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" завершил первую половину сезона Премьер-Лиги на втором месте, что едва ли кто-то мог предположить летом, когда "шпоры" остались без усиления на трансферном рынке. "Вулверхэмптон" комфортно себя чувствует в элите и играет без какого-либо давления из-за турнирного положения. "Волки" одержали только две победы в девяти последних встречах с "Тоттенхэмом" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Серж Орье вернулся к тренировкам, но Ян Вертонген, Эрик Дайер, Мусса Дембеле и Виктор Ваньяма по-прежнему вне игры.



Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота пока не готов вернуться. Леандер Дендонкер и Кортни Хауз могут поправиться после болезни.



УОТФОРД — НЬЮКАСЛ 18:00



"Уотфорд" показал воодушевляющий футбол против "Челси" на Boxing Day, но проиграл — соперник, превосходящий "шершней" в классе, забил почти все, что создал, вдобавок решающий гол случился с пенальти. Если "Уотфорду" вновь удастся сыграть таким образом, "Ньюкаслу" не позавидуешь. "Сороки" выиграли все три своих матча в ноябре, но после наступления декабря пополнили свой баланс лишь одним очком в шести поединках. "Шершни" одержали четыре победы в пяти последних встречах с "сороками" в рамках Премьер-Лиги.



"Уотфорд" будет лишен Кристиана Кабаселе, который врезался в штангу в матче против "Челси". Также не помогут команде Себастьян Предль, Уилл Хьюз и Андре Грей.



В старт "Ньюкасла" должен вернуться Саломон Рондон, получивший передышку против "Ливерпуля". Джонджо Шелви залечил бедро. Карл Дарлоу и Киран Кларк все еще в лазарете, а Ки Сун Юн уехал в сборную Южной Кореи.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция



За первую половину сезона "Ливерпуль" потерял только шесть очков, включая два, когда сыграл 1:1 на "Эмирейтс" с "Арсеналом" в прошлом месяце. С тех пор "канониры" столкнулись с серьезными кадровыми проблемами в обороне, и если атакующие игроки "красных" поймают кураж, Бернду Лено лишь можно будет посочувствовать. К слову, после той ничьей на "Эмирейтс" команда Юргена Клоппа выиграла все свои матчи в Премьер-Лиге. "Арсенал" ни разу не выиграл в пяти последних выездах на "Энфилд" в рамках чемпионата.



На возвращение в старт "Ливерпуля" претендуют полузащитники Наби Кейна и Фабиньо. Альберто Морено залечил спину, но Джо Гомес, Жоэль Матип, Джеймс Милнер и Доминик Соланке все еще под присмотром докторов.



"Арсенал" будет лишен защитников Роба Холдинга, Шкодрана Мустафи и Эктора Беллерина. Насчет готовности Начо Монреаля есть большие вопросы.