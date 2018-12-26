Почеттино: "Теперь каждый захочет убить нас"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предупредил свою команду, что после выхода на второе место в Премьер-Лиге соперники захотят "убить" лондонцев.

Огорчив "Борнмут" пятью безответными голами и воспользовавшись осечкой "Манчестер Сити" в параллельном матче, "шпоры" поднялись на вторую позицию в таблице на Boxing Day.



Теперь "Тоттенхэм" является главным преследователем лидирующего "Ливерпуля", однако для Почеттино это значит лишь то, что соперники будут еще сильнее мотивированы против его команды.



"Мы там, где находимся, потому что обладаем удивительной верой в себя — а без этой веры было бы невозможно оказаться на этой позиции. Мы верим в себя и обладаем четкими идеями. Теперь наш вызов состоит в том, чтобы удержаться здесь, и это будет сложнее, чем прежде".



"Когда ты в топ-2, каждый хочет убить тебя. Это будет гораздо сложнее. Однако мы должны оставаться скромными и продолжать упорно работать, потому что теперь нам будет сложнее, чем когда-либо прежде".



"Может быть, в апреле или мае мы сможем всерьез подумать о титуле, но до этого еще очень далеко. Только тогда станет ясно, являемся ли мы реальными претендентами на титул", — цитирует Почеттино Daily Mirror.