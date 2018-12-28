Эмери отказался от покупки Салаха в ПСЖ
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что отверг вариант с приобретением нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в период своей работы в ПСЖ.
С момента своего перехода к "красным" из "Ромы" летом 2017 Салах забил 59 голов в 78 матчах, став лучшим бомбардиром прошлого сезона Премьер-Лиги.
В преддверии выезда на "Энфилд" Эмери признался, что Мохамед вполне мог перейти в ПСЖ вместо "Ливерпуля", однако Унаи тогда усомнился в способности египтянина выступать за топ-клуб.
"Мы разговаривали о возможном приобретении Салаха в ПСЖ, когда он все еще играл за "Рому". Затем он перешел в "Ливерпуль" и развеял имевшиеся у нас сомнения. Сегодня мы говорим о Салахе как об одном из пяти лучших игроков мира".
"В чем заключались наши сомнения тогда? В том, как он сможет выступать за большую команду вроде ПСЖ", — цитирует Эмери The Guardian.
28.12.2018 19:00
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большая команда - псж
ну вы поняли
лепят топ клуб из гавна - псж чолчей мс
мешки без истории
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Обязательно ему было признаваться в том, что он лохопед?
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