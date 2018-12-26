Клопп: "Каждый в рождественском настроении — кроме нас"

Юрген Клопп Главный тренер "Ньюкасла" Юрген Клопп предупредил, что его команда не будет в праздничном настроении в матче против "Ньюкасла" на Boxing Day.

Чтобы гарантированно шагнуть в 2019 год лидерами Премьер-Лиги, "красные" обязаны обыгрывать на своем поле "Ньюкасл". Клопп ожидает, что это будет сложный матч, и предостерегает свою команду от потери концентрации.

"В среду будет очень важный матч. Каждый находится в рождественском настроении — за исключением нас. Мы не в рождественском настроении".

"Каждый в Англии хочет созерцать футбол на Boxing Day. Это хорошо, но мы не можем быть в рождественском настроении 26 числа. Мы должны выйти и провести эти полтора часа на поле с полной самоотдачей, и нам снова потребуется эта исключительная атмосфера, чтобы обыграть столь сложного соперника".

"Мы не можем рассчитывать на что-либо как на само собой разумеющееся. Мы не можем смотреть на свое количество очков и на их количество очков. Если ты будешь так думать, это ошибка. Но даже без этого ты можешь ошибиться — такова жизнь, однако мы все равно должны быть сосредоточены. Все мы должны быть сосредоточены, а не нервничать", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1645

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 26.12.2018 12:45 # hammersmith
    миха, ты заебал собирать на ошибках в тексте. все давно уже поняли, что ты специально их хуяришь, чтобы собирать хоть какой-то траффик на остальных новостях, кроме новости дня

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  2. pettrovich1985 26.12.2018 11:27 # pettrovich1985
    Главный тренер "Ньюкасла" Юрген Клопп

    Источник: http://fapl.ru/posts/67651/#reply

    Хехехе

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  3. ignatik 26.12.2018 11:20 # ignatik
    Тренер Ньюкасла говорит об игре с Ньюкаслом))))
    Вы хоть проверяйте перед тем как выложить новость

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  4. kily 26.12.2018 11:06 # kily
    Сколько можно одну и ту же фотку к новости ставить???

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  5. snapshot86 26.12.2018 10:57 # snapshot86
    Главный тренер "Ньюкасла" Юрген Клопп

    Источник: http://fapl.ru/posts/67651/#reply

    (ответить)

  6. only--liverpool 26.12.2018 10:36 # only--liverpool
    Щас идет ключевой отрезок из 3 матчей, расслабляться некогда.

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  7. vyrentz 26.12.2018 10:23 # vyrentz
    Не легко будет пройти анальную оборону Сорок. Шачири опять запрещает?

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  8. electric 26.12.2018 10:03 # electric
    У михажлы тоже раб. день.

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