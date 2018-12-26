Клопп: "Каждый в рождественском настроении — кроме нас"

Главный тренер "Ньюкасла" Юрген Клопп предупредил, что его команда не будет в праздничном настроении в матче против "Ньюкасла" на Boxing Day.

Чтобы гарантированно шагнуть в 2019 год лидерами Премьер-Лиги, "красные" обязаны обыгрывать на своем поле "Ньюкасл". Клопп ожидает, что это будет сложный матч, и предостерегает свою команду от потери концентрации.



"В среду будет очень важный матч. Каждый находится в рождественском настроении — за исключением нас. Мы не в рождественском настроении".



"Каждый в Англии хочет созерцать футбол на Boxing Day. Это хорошо, но мы не можем быть в рождественском настроении 26 числа. Мы должны выйти и провести эти полтора часа на поле с полной самоотдачей, и нам снова потребуется эта исключительная атмосфера, чтобы обыграть столь сложного соперника".



"Мы не можем рассчитывать на что-либо как на само собой разумеющееся. Мы не можем смотреть на свое количество очков и на их количество очков. Если ты будешь так думать, это ошибка. Но даже без этого ты можешь ошибиться — такова жизнь, однако мы все равно должны быть сосредоточены. Все мы должны быть сосредоточены, а не нервничать", — цитирует Клоппа Sky Sports.