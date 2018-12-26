Клопп: "Каждый в рождественском настроении — кроме нас"
Главный тренер "Ньюкасла" Юрген Клопп предупредил, что его команда не будет в праздничном настроении в матче против "Ньюкасла" на Boxing Day.
Чтобы гарантированно шагнуть в 2019 год лидерами Премьер-Лиги, "красные" обязаны обыгрывать на своем поле "Ньюкасл". Клопп ожидает, что это будет сложный матч, и предостерегает свою команду от потери концентрации.
"В среду будет очень важный матч. Каждый находится в рождественском настроении — за исключением нас. Мы не в рождественском настроении".
"Каждый в Англии хочет созерцать футбол на Boxing Day. Это хорошо, но мы не можем быть в рождественском настроении 26 числа. Мы должны выйти и провести эти полтора часа на поле с полной самоотдачей, и нам снова потребуется эта исключительная атмосфера, чтобы обыграть столь сложного соперника".
"Мы не можем рассчитывать на что-либо как на само собой разумеющееся. Мы не можем смотреть на свое количество очков и на их количество очков. Если ты будешь так думать, это ошибка. Но даже без этого ты можешь ошибиться — такова жизнь, однако мы все равно должны быть сосредоточены. Все мы должны быть сосредоточены, а не нервничать", — цитирует Клоппа Sky Sports.
26.12.2018 10:00
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миха, ты заебал собирать на ошибках в тексте. все давно уже поняли, что ты специально их хуяришь, чтобы собирать хоть какой-то траффик на остальных новостях, кроме новости дня
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Главный тренер "Ньюкасла" Юрген Клопп
Источник: http://fapl.ru/posts/67651/#reply
Хехехе
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Тренер Ньюкасла говорит об игре с Ньюкаслом))))
Вы хоть проверяйте перед тем как выложить новость
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Сколько можно одну и ту же фотку к новости ставить???
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Главный тренер "Ньюкасла" Юрген Клопп
Источник: http://fapl.ru/posts/67651/#reply
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Щас идет ключевой отрезок из 3 матчей, расслабляться некогда.
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Не легко будет пройти анальную оборону Сорок. Шачири опять запрещает?
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У михажлы тоже раб. день.
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