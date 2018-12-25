Клопп рассказал, что думает о новом контракте с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его долгосрочное будущее в клубе зависит от того, будет ли он выигрывать трофеи и насколько им будут довольны на "Энфилде".

Как известно, Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015. Прогресс "красных" за это время бесспорен — они снова превратились в грозную силу на европейской арене и претендуют на чемпионство в Премьер-Лиге.



Вместе с тем мерсисайдцы до сих пор ничего не выиграли при немецком специалисте, несмотря на огромные вливания в состав. По мнению Юргена, именно от трофеев и удовлетворенности аудитории будет зависеть, продлит ли он свой истекающий в 2022 году контракт.



"Я не хочу так далеко забегать вперед. Если вы напишите, что я готов подписать новый контракт, люди будут много говорить об этом. В данный момент все хорошо, но ведь: "Клопп по-прежнему ничего не выиграл".



"Действительно, я пока ничего выиграл, это частично правда, поэтому мы не думаем о 2022 годе. До этого еще так много времени. Если мы что-нибудь выиграем, то летом непременно найдутся люди, которые скажут, что мне будет лучше уйти на победной ноте, потому что больше нам никогда и ничего не выиграть. Также будут люди, которые скажут, что я должен уйти, если мы ничего не выиграем".



"До тех пор, пока мы наслаждаемся совместным приключением — от владельцев и игроков до болельщиков и каждого вокруг клуба — мы должны пытаться и пытаться, но если в какой-то момент одна из этих сторон больше не будет счастлива, нам не нужно будет усугублять".



"Мы хорошо проводим время вместе, а до 2022 года еще куча времени, поэтому я не думаю об этом. Надеюсь, все будет нормально, и в положенное время мы сможем подумать о продлении сотрудничества", — сообщил Клопп Sky Sports.