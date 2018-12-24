Эдди Хау: "Почеттино — выдающийся тренер"

Наставник "Борнмута" Эдди Хау назвал своего коллегу из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино "выдающимся тренером".

Перед стартом этого сезона "Тоттенхэм" стал первой командой в истории Премьер-Лиги, не подписавшей ни одного новичка летом. Однако отсутствие приобретений не мешает "шпорам" мощно выступать в этой кампании.



Подопечные Почеттино с честью вышли из трудной ситуации в Лиге Чемпионов, достигнув 1/8 финала Лиги Чемпионов, готовятся к полуфиналу Кубка Лиги против "Челси", а в Премьер-Лиге прочно занимают третье место и отстают от лидирующего "Ливерпуля" всего на четыре очка.



Неслучайно, что именно Почеттино называется претендентом номер один на роль следующего постоянного наставника "Манчестер Юнайтед". Как и все, Хау тоже восхищается аргентинцем, которого, как поговаривают, он может заменить в Северном Лондоне следующим летом.



"Думаю, главный комплимент, который я могу ему сделать, заключается в том, что он делает игроков лучше. Посмотрите на игроков, с которыми он работает продолжительный период времени — думаю, все они стали лучше и сейчас играют на своем высочайшем уровне. Благодаря этому их команда так хорошо выступает".



"Он выдающийся тренер. Я определенно им восхищаюсь. Он определенно является тем, на кого ты смотришь и думаешь, что хотел бы обладать такими же качествами как тренер".



"Я не слишком хорошо его знаю, но он выглядит тем, кто невероятно упорно трудится. Он очень предан своему клубу и делает все правильно", — цитирует Хау Sky Sports.