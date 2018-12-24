Ходжсон: "Ливерпуль" еще проиграет"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что его бывший клуб "Ливерпуль" еще будет терять очки и непременно проиграет до конца сезона.
В минувшую субботу Ходжсон преподнес "красным" ранний рождественский подарок, одержав сенсационную победу на поле "Манчестер Сити" со счетом 2:3. Благодаря этому результату преимущество "Ливерпуля" над своим главным конкурентом по чемпионской гонке Премьер-Лиги возросло до четырех очков по итогам тура.
Однако опытный Рой считает, что для "Сити" ничего страшного не случилось — особенно в свете приближающегося матча против "Ливерпуля", 3 января на "Этихад". Ходжсон не верит, что команда Юргена Клоппа пройдет весь сезон без поражений.
"Я не думаю, что Пеп Гвардиола будет слишком озабочен четырьмя очками отставания, когда остается сыграть еще 20 матчей. Один из этих 20 будет против "Ливерпуля", но даже без него есть все шансы, что "Ливерпуль" отправится куда-нибудь, и с ним произойдет нечто подобное".
"Кто-нибудь обыграет их, когда никогда не будет ожидать этого. Впереди еще длинный путь, и они еще непременно испытают разочарование где-нибудь на протяжении этой дистанции", — цитирует Ходжсона The Guardian.
24.12.2018 09:00
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Не зря этого пидора бабкой прозвали.
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Говно пища для безмозга
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Бабка желчная. Надеюсь, Кардифф разьебет ему лицо.
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https://www.youtube.com/watch?v=aav46Lek0Rs
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Сделал подарок бывшей, красава!
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Старый маразматик. Засланный казачок.
Я вообще не понимаю, как его брали в сборную и Ливерпуль.
Своим убогим футболом отбрасывает развитие команд в девяностые годы.
Его трусливый стиль игры окончательно убил золоте поколение сборной.
Его работа в Ливерпуле - самое худешее, что случалось с клубом за последние 30 лет. Ассоция с ним - Пол Кончески. Безголовый примитивный британский дровосек как и его футбол.
Его удел - тренировать малобюджетные клубы, в которых кроме как на дисциплину положиться ни на что нельзя. Его нельзя подпускать к игрокам с потенциалом и креативом.
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Типун тебе на язык! несоизмеримый)
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когда никогда не будет ожидать этого.
Источник: http://fapl.ru/posts/67610/
Опечатка
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Обиженка
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Падла
иуда
))
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