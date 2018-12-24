Почеттино: "Тоттенхэм" может побороться за титул, если будет стабилен"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что шансы его команды на чемпионство в этом сезоне Премьер-Лиги будут зависеть от уровня стабильности.

Сокрушительная победы 2:6 над "Эвертоном" в воскресенье позволила "шпорам" сохранить четыре очка отставания от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля". При этом от другого претендента на титул, "Манчестер Сити", подопечные Почеттино и вовсе находятся лишь в двух баллах позади.



Маурисио по-прежнему не относит "Тоттенхэм" к главным фаворитам чемпионской гонки, но признает, что у его команды могут появиться шансы при должном уровне стабильности.



"Я по-прежнему убежден, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" являются фаворитами и наиболее реальными претендентами на победу в Премьер-Лиге. Мы тоже имеем шансы, но это можно сказать и про "Челси", Арсенал", "Манчестер Юнайтед". Думаю, впереди еще длинный путь, чтобы я сказал, что мы являемся реальным претендентом. Конечно, для этого нам необходима стабильность".



"Если нам удастся быть стабильными и играть так, как мы сыграли сегодня вечером, тогда да, мы, возможно, будем реальным претендентом, но впереди еще длинный путь. Мы участвуем в четырех соревнованиях. Думаю, сегодня мы удивили каждого своей энергией и качеством игры, что удивительно после матча с "Арсеналом" в среду".



"Если сравнивать наши результаты с прошлыми сезонами, тогда да, мы стабильны. Но на сей раз этого недостаточно, чтобы быть реальными претендентом. Два сезона назад, когда мы сражались с "Лестером", мы имели большое преимущество перед командами вроде "Челси" или "Манчестер Сити", становившимися чемпионами. Сейчас мы идем ближе друг к другу, и нам нужно быть осторожными и двигаться матч за матчем".



"Нам нельзя расслабляться, мы должны много сражаться, и предстоит проделать еще большой путь и быть стабильными. Тяжело участвовать в четырех соревнованиях, но мы постараемся", — цитирует Почеттино The Guardian.