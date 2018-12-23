Рюдигер назвал своих партнеров по "Челси" "глупыми"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер назвал "глупыми" своих партнеров по команде после первого домашнего поражения в сезоне.

Накануне "синие" потерпели свое третье поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги, уступив "Лестеру" со счетом 0:1. Эта осечка оставила подопечных Маурицио Сарри уже в 11 очках от вершины таблицы.

Рюдигер считает, что в своей текущей форме "Челси" не заслуживает считаться претендентом на титул. Немец огорчен этой незапланированной потерей очков, которую он даже назвал "катастрофой".

"Для нас, учитывая ситуацию в таблице, это катастрофа. Мы уважаем "Лестер", но если мы не сможем выигрывать такие матчи, у нас не будет шансов на титул".

"Все просто: такие команды знают, как сражаться, они убийственны. Один шанс сегодня — один гол. Два шанса у "Вулверхэмптона" — два гола. Просто".

"Мне сложно это объяснить. Это недостаток характера. Можно ли сказать, что виновато невезение? Нет, мы были слишком расточительны у чужих ворот и просто глупы", — цитирует Рюдигера Evening Standard.


Метки Лестер, Премьер-Лига, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. role-playin 23.12.2018 19:41 # role-playin
    Главный глупец в клубе - Сосарри.

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  2. firmino9 23.12.2018 19:30 # firmino9
    Миха поджигает.

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  3. fc-oil 23.12.2018 19:19 # fc-oil
    Уголек истину глаголет.

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  4. ganinilyha 23.12.2018 19:19 # ganinilyha
    Жаль штанга и перекладина. Счас бы говорили какая уверенна победа.

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  5. chebrec 23.12.2018 19:14 # chebrec
    Дело говорит

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  6. chelsiukpro 23.12.2018 19:08 # chelsiukpro
    Ребята начните реализовывать свой моменты и будет счастье!

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  7. monsieurgood 23.12.2018 19:05 # monsieurgood
    Рюдя, ты один из двух основных творцов поражений команды.

    В общем, уголек смотрится как инородное тело. Его пора менять на что-то более интересное, учитывая, что у гуталина нет никаких сильных сторон, то любой защитник будет точно не хуже, а большинство даже лучше, чем это шоколадный принц

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  8. ccchelsea 23.12.2018 19:02 # ccchelsea
    Ну Миха конечно норм притянул за уши, ничё не скажешь.

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  9. ccchelsea 23.12.2018 19:01 # ccchelsea
    "Все просто: такие команды знают, как сражаться, они убийственны. Один шанс сегодня — один гол. Два шанса у "Вулверхэмптона" — два гола. Просто".

    Источник: http://fapl.ru/posts/67599/


    То о чём я и говорю. Соперники реализуют все свои моменты, а эти уебаны всё засирют.

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