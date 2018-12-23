Рюдигер назвал своих партнеров по "Челси" "глупыми"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер назвал "глупыми" своих партнеров по команде после первого домашнего поражения в сезоне.

Накануне "синие" потерпели свое третье поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги, уступив "Лестеру" со счетом 0:1. Эта осечка оставила подопечных Маурицио Сарри уже в 11 очках от вершины таблицы.



Рюдигер считает, что в своей текущей форме "Челси" не заслуживает считаться претендентом на титул. Немец огорчен этой незапланированной потерей очков, которую он даже назвал "катастрофой".



"Для нас, учитывая ситуацию в таблице, это катастрофа. Мы уважаем "Лестер", но если мы не сможем выигрывать такие матчи, у нас не будет шансов на титул".



"Все просто: такие команды знают, как сражаться, они убийственны. Один шанс сегодня — один гол. Два шанса у "Вулверхэмптона" — два гола. Просто".



"Мне сложно это объяснить. Это недостаток характера. Можно ли сказать, что виновато невезение? Нет, мы были слишком расточительны у чужих ворот и просто глупы", — цитирует Рюдигера Evening Standard.