Рюдигер назвал своих партнеров по "Челси" "глупыми"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер назвал "глупыми" своих партнеров по команде после первого домашнего поражения в сезоне.
Накануне "синие" потерпели свое третье поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги, уступив "Лестеру" со счетом 0:1. Эта осечка оставила подопечных Маурицио Сарри уже в 11 очках от вершины таблицы.
Рюдигер считает, что в своей текущей форме "Челси" не заслуживает считаться претендентом на титул. Немец огорчен этой незапланированной потерей очков, которую он даже назвал "катастрофой".
"Для нас, учитывая ситуацию в таблице, это катастрофа. Мы уважаем "Лестер", но если мы не сможем выигрывать такие матчи, у нас не будет шансов на титул".
"Все просто: такие команды знают, как сражаться, они убийственны. Один шанс сегодня — один гол. Два шанса у "Вулверхэмптона" — два гола. Просто".
"Мне сложно это объяснить. Это недостаток характера. Можно ли сказать, что виновато невезение? Нет, мы были слишком расточительны у чужих ворот и просто глупы", — цитирует Рюдигера Evening Standard.
23.12.2018 19:00
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Последние комментарии:
Главный глупец в клубе - Сосарри.
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Миха поджигает.
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Уголек истину глаголет.
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Жаль штанга и перекладина. Счас бы говорили какая уверенна победа.
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Дело говорит
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Ребята начните реализовывать свой моменты и будет счастье!
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Рюдя, ты один из двух основных творцов поражений команды.
В общем, уголек смотрится как инородное тело. Его пора менять на что-то более интересное, учитывая, что у гуталина нет никаких сильных сторон, то любой защитник будет точно не хуже, а большинство даже лучше, чем это шоколадный принц
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Ну Миха конечно норм притянул за уши, ничё не скажешь.
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"Все просто: такие команды знают, как сражаться, они убийственны. Один шанс сегодня — один гол. Два шанса у "Вулверхэмптона" — два гола. Просто".
Источник: http://fapl.ru/posts/67599/
То о чём я и говорю. Соперники реализуют все свои моменты, а эти уебаны всё засирют.
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