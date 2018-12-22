"Юнайтед" сокрушил "Кардифф" в дебютном матче Сульшера

Оле Гуннар Сульшер дебютировал на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" с разгромной победы в гостях у своего бывшего клуба "Кардиффа" — 1:5.

В стартовом составе у "чаек" можно было наблюдать лишь одно изменение. Вместо Джо Беннетта вышел Грег Каннингем.



Оле Гуннар Сульшер восстановил в стартовом составе Поля Погба. Он, Фил Джонс, Люк Шоу и Антони Мартиаль заменили Маттео Дармиана, Эрика Байи, Диогу Далота и Ромелу Лукаку.



Подопечным Сульшера потребовалось всего три минуты, чтобы распечатать валлийские ворота. Это Маркус Рэшфорд нашел брешь в стенке при исполнении штрафного удара — 0:1. Нил Этеридж почти не шелохнулся.



"Юнайтед" продолжил владеть инициативой, в четыре раза больше держа мяч, чем соперник. Впрочем, остроты от этого не возникало.



А затем "дьяволы" взяли и удвоили счет. На 29-й минуте Погба перевел мяч с левого фланга в центр, откуда Андер Эррера отважился на дальний удар. Рикошет от спины Каннингема не оставил голкиперу шансов на спасение — 0:2.



Игра складывалась абсолютно благополучно для гостей, однако на 37-й минуте удача повернулась в другую сторону. Рэшфорд подыграл себе плечом в своей штрафной, а рефери Майкл Оливер назначил пенальти. Давид Де Хеа угадал направление удара Виктора Камарасы с точки, но спасти свою команду не смог — 1:2.



"Дьяволы" могли посчитать этот гол несправедливым, но им удалось быстро восстановить справедливость. На 41-й минуте "Юнайтед" в несколько коротких передач доставил мяч в штрафную на подключение Мартиаля, который ушел от подката соперника и хладнокровно реализовал выход один на один — 1:3.



Во втором тайме шла убаюкивающая игра, пока на 55-й минуте Джесси Лингард не решил совершить слаломный проход до чужой штрафной, где был остановлен фолом. Сам же пострадавший и реализовал пенальти — 1:4.



После своего четвертого гола гости заметно успокоились и уже не создавали такой угрозы, как прежде. "Кардифф" смог перевести дух и тоже попробовать атаковать. Пару раз только только Давид Де Хеа выручал свою команду.



В концовке успокоились и "ласточки". Когда соперник остался без сил, "Юнайтед" нанес еще один, завершающий, удар. На последней минуте Погба отдал передачу за спину защитнику на открывание Лингарда, который обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:5.



"Юнайтед" победил ярко, задорно и не без везения — в духе своего нового тренера. Теперь остается посмотреть, что сможет предложить Оле Гуннар Сульшер, когда этот запас эйфории иссякнет.



"Кардифф" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче