"Юнайтед" сокрушил "Кардифф" в дебютном матче Сульшера
Оле Гуннар Сульшер дебютировал на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" с разгромной победы в гостях у своего бывшего клуба "Кардиффа" — 1:5.
В стартовом составе у "чаек" можно было наблюдать лишь одно изменение. Вместо Джо Беннетта вышел Грег Каннингем.
Оле Гуннар Сульшер восстановил в стартовом составе Поля Погба. Он, Фил Джонс, Люк Шоу и Антони Мартиаль заменили Маттео Дармиана, Эрика Байи, Диогу Далота и Ромелу Лукаку.
Подопечным Сульшера потребовалось всего три минуты, чтобы распечатать валлийские ворота. Это Маркус Рэшфорд нашел брешь в стенке при исполнении штрафного удара — 0:1. Нил Этеридж почти не шелохнулся.
"Юнайтед" продолжил владеть инициативой, в четыре раза больше держа мяч, чем соперник. Впрочем, остроты от этого не возникало.
А затем "дьяволы" взяли и удвоили счет. На 29-й минуте Погба перевел мяч с левого фланга в центр, откуда Андер Эррера отважился на дальний удар. Рикошет от спины Каннингема не оставил голкиперу шансов на спасение — 0:2.
Игра складывалась абсолютно благополучно для гостей, однако на 37-й минуте удача повернулась в другую сторону. Рэшфорд подыграл себе плечом в своей штрафной, а рефери Майкл Оливер назначил пенальти. Давид Де Хеа угадал направление удара Виктора Камарасы с точки, но спасти свою команду не смог — 1:2.
"Дьяволы" могли посчитать этот гол несправедливым, но им удалось быстро восстановить справедливость. На 41-й минуте "Юнайтед" в несколько коротких передач доставил мяч в штрафную на подключение Мартиаля, который ушел от подката соперника и хладнокровно реализовал выход один на один — 1:3.
Во втором тайме шла убаюкивающая игра, пока на 55-й минуте Джесси Лингард не решил совершить слаломный проход до чужой штрафной, где был остановлен фолом. Сам же пострадавший и реализовал пенальти — 1:4.
После своего четвертого гола гости заметно успокоились и уже не создавали такой угрозы, как прежде. "Кардифф" смог перевести дух и тоже попробовать атаковать. Пару раз только только Давид Де Хеа выручал свою команду.
В концовке успокоились и "ласточки". Когда соперник остался без сил, "Юнайтед" нанес еще один, завершающий, удар. На последней минуте Погба отдал передачу за спину защитнику на открывание Лингарда, который обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:5.
"Юнайтед" победил ярко, задорно и не без везения — в духе своего нового тренера. Теперь остается посмотреть, что сможет предложить Оле Гуннар Сульшер, когда этот запас эйфории иссякнет.
"Кардифф" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
22.12.2018 22:25
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Последние комментарии:
Олега Исполняющего с победой.
(ответить)
выводы делать еще рано.
но все побежали, это радует.
хотелось бы чтобы так дальше и продолжалось.
конечно КП соперник так себе, интересно будет посмотреть с тотнэмом
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Прекрасная игра , ауеть прям
(ответить)
Если Сити проиграет в 3 ближайших матчах,у Ливерпуля будет хорошая возможность взять чемпионат.
(ответить)
на что способны были эти парни оказывается, а мавр их просто уничтожил
(ответить)
Ну как вам игра, товарищи? Всех с победой!
(ответить)
Ну так, если не считать -19 они в гонке. Фанов мю с победой.
(ответить)
not bad
(ответить)
Вполне ожидаемо. Давно известно, что португальского физрука надо гнать на мороз. Соболезную тем, кто его теперь наймет.
(ответить)
команду освободили сразу от 2 психологических грузов - внешнего за куевую игру и результат и внутреннего в лице Моура - и понеслась...
(ответить)
впервые за год не хочется писать ничего про Ливерпуль.
Оле Оле Оле!!!
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
(ответить)
тут кажется кардиф потерял свое бу
(ответить)
Сульшер топ. Импонирует очень.
(ответить)
Сульшер духовой мужик, не зассал и пошел в атаку!
(ответить)
Какой же Маур гений! Подготовил отличный базис с феноменальным подбором игроков, тактической грамотностью и готовностью работать по всему полю. Короче, сдал Вудворду готовую топ-тиму, способную на любые победы, всего за 24 ляма. Тут любой Шервуд или Слуцкий легко чемпик зацепят.
(ответить)
с победой! я уже и забыл что такое удовольствие от просмотра матча
(ответить)
Вот это я понимаю МЮ.
Все игроки молодцы. Словно их расколдовали.
МЮ САФа вернулся!
(ответить)
Эффект Моуриньо.
Так было в Реале , так было и в Челси , дважды. Ожидаемо.
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Конечно это Кардифф, который на 17 месте в таблице. Конечно Сульшер за 2 дня пребывания никаких глобальных изменений не сделал.
Но все-таки было приятно смотреть что на поле творилось. Не хотелось выключить игру из-за очередной тягомотины и ватоката. С парней как будто кандалы сняли, побежали вперед, начали делать комбинации в одно касание, перестали играть в беги-навесь. Даже те же Джонс и Линделоф могли сегодня забить, прям как вдох свежего воздуха, ощущение разряженной и приятной атмосферы.
Погба пошел отдавать майку, Оле подошел к фанатскому сектору и похлопал. На душе радостно все-таки, первая серьезная игра будет со шпорами, а пока можно улыбаться после сегодняшнего, всех с победой)
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