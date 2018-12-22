"Юнайтед" сокрушил "Кардифф" в дебютном матче Сульшера

Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер дебютировал на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" с разгромной победы в гостях у своего бывшего клуба "Кардиффа" — 1:5.

В стартовом составе у "чаек" можно было наблюдать лишь одно изменение. Вместо Джо Беннетта вышел Грег Каннингем.

Оле Гуннар Сульшер восстановил в стартовом составе Поля Погба. Он, Фил Джонс, Люк Шоу и Антони Мартиаль заменили Маттео Дармиана, Эрика Байи, Диогу Далота и Ромелу Лукаку.

Подопечным Сульшера потребовалось всего три минуты, чтобы распечатать валлийские ворота. Это Маркус Рэшфорд нашел брешь в стенке при исполнении штрафного удара — 0:1. Нил Этеридж почти не шелохнулся.

"Юнайтед" продолжил владеть инициативой, в четыре раза больше держа мяч, чем соперник. Впрочем, остроты от этого не возникало.

А затем "дьяволы" взяли и удвоили счет. На 29-й минуте Погба перевел мяч с левого фланга в центр, откуда Андер Эррера отважился на дальний удар. Рикошет от спины Каннингема не оставил голкиперу шансов на спасение — 0:2.

Игра складывалась абсолютно благополучно для гостей, однако на 37-й минуте удача повернулась в другую сторону. Рэшфорд подыграл себе плечом в своей штрафной, а рефери Майкл Оливер назначил пенальти. Давид Де Хеа угадал направление удара Виктора Камарасы с точки, но спасти свою команду не смог — 1:2.

"Дьяволы" могли посчитать этот гол несправедливым, но им удалось быстро восстановить справедливость. На 41-й минуте "Юнайтед" в несколько коротких передач доставил мяч в штрафную на подключение Мартиаля, который ушел от подката соперника и хладнокровно реализовал выход один на один — 1:3.

Во втором тайме шла убаюкивающая игра, пока на 55-й минуте Джесси Лингард не решил совершить слаломный проход до чужой штрафной, где был остановлен фолом. Сам же пострадавший и реализовал пенальти — 1:4.

После своего четвертого гола гости заметно успокоились и уже не создавали такой угрозы, как прежде. "Кардифф" смог перевести дух и тоже попробовать атаковать. Пару раз только только Давид Де Хеа выручал свою команду.

В концовке успокоились и "ласточки". Когда соперник остался без сил, "Юнайтед" нанес еще один, завершающий, удар. На последней минуте Погба отдал передачу за спину защитнику на открывание Лингарда, который обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:5.

"Юнайтед" победил ярко, задорно и не без везения — в духе своего нового тренера. Теперь остается посмотреть, что сможет предложить Оле Гуннар Сульшер, когда этот запас эйфории иссякнет.

"Кардифф" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Кардифф, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2018 22:25

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 22.12.2018 22:44 # ccchelsea
    Олега Исполняющего с победой.

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  2. manutd-20champ 22.12.2018 22:41 # manutd-20champ
    выводы делать еще рано.
    но все побежали, это радует.
    хотелось бы чтобы так дальше и продолжалось.
    конечно КП соперник так себе, интересно будет посмотреть с тотнэмом

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  3. smokekush 22.12.2018 22:40 # smokekush
    Прекрасная игра , ауеть прям

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  4. rentv 22.12.2018 22:39 # rentv
    Если Сити проиграет в 3 ближайших матчах,у Ливерпуля будет хорошая возможность взять чемпионат.

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  5. liverpo0ol 22.12.2018 22:39 # liverpo0ol
    на что способны были эти парни оказывается, а мавр их просто уничтожил

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  6. udaff 22.12.2018 22:38 # udaff
    Ну как вам игра, товарищи? Всех с победой!

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  7. tigerpool 22.12.2018 22:38 # tigerpool
    Ну так, если не считать -19 они в гонке. Фанов мю с победой.

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  8. bekzhan 22.12.2018 22:37 # bekzhan
    not bad

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  9. fc-oil 22.12.2018 22:36 # fc-oil
    Вполне ожидаемо. Давно известно, что португальского физрука надо гнать на мороз. Соболезную тем, кто его теперь наймет.

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  10. bonch-bruevich 22.12.2018 22:36 # bonch-bruevich
    команду освободили сразу от 2 психологических грузов - внешнего за куевую игру и результат и внутреннего в лице Моура - и понеслась...

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  11. el-tirador 22.12.2018 22:36 # el-tirador
    впервые за год не хочется писать ничего про Ливерпуль.
    Оле Оле Оле!!!

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  12. only--liverpool 22.12.2018 22:35 # only--liverpool
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ

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  13. melwood-lfc 22.12.2018 22:35 # melwood-lfc
    тут кажется кардиф потерял свое бу

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  14. slash-lfc 22.12.2018 22:35 # slash-lfc
    Сульшер топ. Импонирует очень.

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  15. antuanpdf 22.12.2018 22:34 # antuanpdf
    Сульшер духовой мужик, не зассал и пошел в атаку!

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  16. sausage 22.12.2018 22:33 # sausage
    Какой же Маур гений! Подготовил отличный базис с феноменальным подбором игроков, тактической грамотностью и готовностью работать по всему полю. Короче, сдал Вудворду готовую топ-тиму, способную на любые победы, всего за 24 ляма. Тут любой Шервуд или Слуцкий легко чемпик зацепят.

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  17. novocaine 22.12.2018 22:33 # novocaine
    с победой! я уже и забыл что такое удовольствие от просмотра матча

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  18. el-tirador 22.12.2018 22:32 # el-tirador
    Вот это я понимаю МЮ.
    Все игроки молодцы. Словно их расколдовали.
    МЮ САФа вернулся!

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  19. highneken 22.12.2018 22:31 # highneken
    Эффект Моуриньо.

    Так было в Реале , так было и в Челси , дважды. Ожидаемо.

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  20. red-devil-4ever 22.12.2018 22:31 # red-devil-4ever
    Конечно это Кардифф, который на 17 месте в таблице. Конечно Сульшер за 2 дня пребывания никаких глобальных изменений не сделал.
    Но все-таки было приятно смотреть что на поле творилось. Не хотелось выключить игру из-за очередной тягомотины и ватоката. С парней как будто кандалы сняли, побежали вперед, начали делать комбинации в одно касание, перестали играть в беги-навесь. Даже те же Джонс и Линделоф могли сегодня забить, прям как вдох свежего воздуха, ощущение разряженной и приятной атмосферы.
    Погба пошел отдавать майку, Оле подошел к фанатскому сектору и похлопал. На душе радостно все-таки, первая серьезная игра будет со шпорами, а пока можно улыбаться после сегодняшнего, всех с победой)

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