Венгер: "С Эмери "Арсенал" в хороших руках"

Унаи Эмери и Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер положительные оценил первые полгода работы Унаи Эмери в лондонском клубе.

По прошествии первых месяцев Эмери в "Арсенале" можно уверенно говорить, что испанский тренер преобразил "канониров". При Унаи лондонцы стали играть в более энергичный и агрессивный футбол, делая ставку не только на технику, но также на физическую готовность и, конечно, командную тактику, которая может быть разнообразной.

Венгер считает, что его преемник хорошо справляется с работой. Также Арсен похвалил Унаи за летние приобретения.

"Думаю, Эмери превосходно справляется со своей работой. Благодаря приглашенным новичкам он придал некоторую стабильность оборонительной линии, и я думаю, у них все идет хорошо".

"Команда в хороших руках, и я всегда это говорил. Некоторые думали, что после моего ухода потребуется основательная перестройка команды, но я никогда так не считал. Я очень рад, что эти люди убедились в своей неправоте", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 21.12.2018 18:25 # moneymaker
    Стоит отдать Венгеру должное. Не оставил команду с пердунами как хуесос саф

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  2. alexomck 21.12.2018 17:36 # alexomck
    всем хватит из Арсенала Эмери, да.

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  3. pauk 21.12.2018 17:04 # pauk
    Некоторые думали, что после моего ухода потребуется основательная перестройка команды, но я никогда так не считал. Я очень рад, что эти люди убедились в своей неправоте

    Источник: http://fapl.ru/posts/67551/


    Клиника
    Все птенцы венгера выставлены на мороз или хуй последний доедают без соли, на сидя на лавке.

    (ответить)

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