Венгер: "С Эмери "Арсенал" в хороших руках"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер положительные оценил первые полгода работы Унаи Эмери в лондонском клубе.

По прошествии первых месяцев Эмери в "Арсенале" можно уверенно говорить, что испанский тренер преобразил "канониров". При Унаи лондонцы стали играть в более энергичный и агрессивный футбол, делая ставку не только на технику, но также на физическую готовность и, конечно, командную тактику, которая может быть разнообразной.



Венгер считает, что его преемник хорошо справляется с работой. Также Арсен похвалил Унаи за летние приобретения.



"Думаю, Эмери превосходно справляется со своей работой. Благодаря приглашенным новичкам он придал некоторую стабильность оборонительной линии, и я думаю, у них все идет хорошо".



"Команда в хороших руках, и я всегда это говорил. Некоторые думали, что после моего ухода потребуется основательная перестройка команды, но я никогда так не считал. Я очень рад, что эти люди убедились в своей неправоте", — сообщил Венгер beIN Sports.