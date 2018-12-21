Венгер: "С Эмери "Арсенал" в хороших руках"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер положительные оценил первые полгода работы Унаи Эмери в лондонском клубе.
По прошествии первых месяцев Эмери в "Арсенале" можно уверенно говорить, что испанский тренер преобразил "канониров". При Унаи лондонцы стали играть в более энергичный и агрессивный футбол, делая ставку не только на технику, но также на физическую готовность и, конечно, командную тактику, которая может быть разнообразной.
Венгер считает, что его преемник хорошо справляется с работой. Также Арсен похвалил Унаи за летние приобретения.
"Думаю, Эмери превосходно справляется со своей работой. Благодаря приглашенным новичкам он придал некоторую стабильность оборонительной линии, и я думаю, у них все идет хорошо".
"Команда в хороших руках, и я всегда это говорил. Некоторые думали, что после моего ухода потребуется основательная перестройка команды, но я никогда так не считал. Я очень рад, что эти люди убедились в своей неправоте", — сообщил Венгер beIN Sports.
21.12.2018 17:00
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Стоит отдать Венгеру должное. Не оставил команду с пердунами как хуесос саф
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всем хватит из Арсенала Эмери, да.
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Некоторые думали, что после моего ухода потребуется основательная перестройка команды, но я никогда так не считал. Я очень рад, что эти люди убедились в своей неправоте
Источник: http://fapl.ru/posts/67551/
Клиника
Все птенцы венгера выставлены на мороз или хуй последний доедают без соли, на сидя на лавке.
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